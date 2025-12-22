Domowy obiekt angielskiej drużyny Maidenhead United York Road przechodzi do historii. Na najstarszym obiekcie piłkarskim świata rozgrywano spotkania od 1871 roku, czyli od 154 lat. Teraz zespół dostanie nowy stadion.

O sprawie informuje angielski dziennik "The Sun".



Po 154 latach Maidenhead United, zespół grający w National League South, czyli piątym poziomie rozgrywkowym w Anglii, otrzyma nowy obiekt. Oznacza to, że najstarszy stadion piłkarski na świecie York Road przechodzi do historii.

Pierwsze spotkanie na York Road zostało rozegrane w 1871 roku.

"The Sun" pisze także, że rada miasta wydała zgodę na budowę Braywick Park - nowego domowego obiektu Maidenhead United. Ten - według planów - ma pomieścić 5000 osób, z czego 2000 miejsc będzie siedzących.

Jak informują brytyjskie media, legendarny, bo uznawany za najstarszy stadion piłkarski na świecie, York Road przestanie być areną piłkarskich zmagań, ale nie oznacza to, że zostanie zrównany z ziemią. Przy wejściu na obiekt ma pojawić się pamiątkowa tablica.