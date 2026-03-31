​Polscy piłkarze kontynuują świetną serię w eliminacjach mistrzostw Europy do lat 21. Podopieczni Jerzego Brzęczka wygrali na wyjeździe z Czarnogórą 1:0 w Tuzi. To ósme z rzędu zwycięstwo Biało-Czerwonych, którzy z kompletem punktów prowadzą w tabeli grupy E. Turniej finałowy odbędzie się w 2027 roku w Albanii i Serbii.

W porównaniu do piątkowego - wygranego 4:1 - meczu z Armenią trener Jerzy Brzęczek dokonał czterech zmian w składzie. Miejsce w bramce za Sławomira Abramowicza zajął Marcel Łubik. Na środku obrony Kamila Potulskiego zastąpił Wojciech Mońka, dla którego był to debiut w reprezentacji U-21. Ponadto kontuzje wyeliminowały z gry skrzydłowego Jana Faberskiego i pomocnika Mateusza Kowalczyka.

Nudy na czarnogórskim klepisku

Już w pierwszej akcji meczu gospodarze mogli objąć prowadzenie, lecz Łubik popisał się dobrą interwencją wybijając piłkę nogą. W odpowiedzi groźny strzał z dystansu oddał Kacper Urbański i Benjamin Krijestarać miał trochę problemów z jego obroną. Potem mecz nie był interesującym widowiskiem. Czarnogórcy grali twardo, momentami brutalnie, za co arbiter karał ich żółtymi kartkami. Dodatkowo jakość murawy, na której rozgrywano ten mecz - łagodnie mówiąc - pozostawiała wiele do życzenia.

Polacy otwierają wynik meczu

W 37. minucie Biało-Czerwoni przeprowadzili najważniejszą akcję meczu. Dawid Drachal podał w polu karnym do Marcela Reguły, którego strzał z kąta nogą odbił Krijestarać. Do piłki dopadł jednak Marcel Krajewski i skierował ją do bramki. To był drugi gol obrońcy Widzewa w tych eliminacjach.

W drugiej połowie Polacy grali uważnie, nie dopuszczali rywali w pobliże własnego pola karnego. W 61. minucie po faulu na Filipie Kocabie Vladimir Perisić otrzymał drugą żółtą kartkę i Czarnogórcy kończyli mecz w dziesięciu. Podopieczni trenera Brzęczka starali się też podwyższyć prowadzenie. W 83. minucie Wiktor Nowak oddał minimalnie niecelny strzał. W końcówce Mońka popisał się ważną interwencją blokując strzał rywala i dzięki temu Biało-Czerwoni utrzymali zasłużone zwycięstwo. 

Polskę w tych eliminacjach czekają jeszcze dwa mecze: 30 września zagramy u siebie ze Szwecją, a 5 października na wyjeździe z Włochami. Bezpośredni awans do turnieju finałowego ME wywalczy dziewięciu zwycięzców grup oraz najlepsza spośród drużyn z drugich pozycji. Pozostałe osiem zespołów z drugich lokat będzie rywalizować w barażach o cztery miejsca. Stawkę uzupełnią reprezentacje Serbii i Albanii, współgospodarze turnieju w 2027 roku.

Trzy najlepsze zespoły mistrzostw będą reprezentować Europę w turnieju olimpijskim w Los Angeles w 2028 roku. 

Czarnogóra - Polska 0:1 (0:1). Bramka: Marcel Krajewski (37).

Żółta kartka - Czarnogóra: Vladimir Perisić, Balsa Radusinović, Danilo Vukanić, Stefan Melentijević, Lazar Maras; Polska: Igor Drapiński, Kacper Duda, Wojciech Mońka.
Czerwona kartka za drugą żółtą - Czarnogóra: Vladimir Perisić (61).

Sędzia: Alexandros Tsakalidis (Grecja).

Polska: Marcel Łubik - Marcel Krajewski, Igor Drapiński, Wojciech Mońka, Michał Gurgul - Wiktor Nowak (84. Filip Luberecki), Antoni Kozubal, Filip Kocaba (84. Kacper Duda), Kacper Urbański (74. Wojciech Urbański), Dawid Drachal (67. Maciej Kuziemka) - Marcel Reguła (74. Daniel Mikołajewski).

Czarnogóra: Benjamin Krijestarać - Nikola Vuković, Stefan Melentijević, Marko Franeta (76. Damjan Dakić), Lazar Maras (83. Stefan Golubović) - Balsa Radusinović (60. Nenad Krivokapić), Stefan Djukanović, Vasilije Adzić, Danilo Vukanić (60. Nemanja Carević), Balsa Mrvaljević (76. Medo Juković) - Vladimir Perisić.

