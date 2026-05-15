Dobra wiadomość dla fanów Jamesa Bonda. Amazon MGM Studios oficjalnie potwierdza, że trwają poszukiwania następcy Daniela Craiga. Nie wiadomo, kiedy możemy się spodziewać ich efektów.

Daniel Craig na planie filmu "Nie czas umierać" / Avalon / PAP/Photoshot

Więcej informacji z kraju i ze świata znajdziesz na stronie głównej rmf24.pl

Poszukiwania 007 oficjalnie potwierdzone

Komunikat opublikowany w mediach społecznościowych przez Amazon MGM Studios jest krótki i lakoniczny.

"Trwają poszukiwania następnego Jamesa Bonda. Chociaż nie zamierzamy komentować konkretnych szczegółów dotyczących procesu castingu, z radością podzielimy się kolejnymi wiadomościami z fanami 007, gdy tylko nadejdzie odpowiedni moment" - wyjaśniono.

Warto przypomnieć, że w zeszłym roku Amazon przejął kreatywną kontrolę nad kultową serią. Michael G. Wilson i Barbara Broccoli, wieloletni producenci filmów o 007 mieli dostać z tego tytułu 20 milionów dolarów.

Instagram Post

Kto wybierze nowego Bonda?

Magazyn "Variety" ustalił, że w poszukiwania nowego agenta 007 zaangażowana jest Nina Gold. To ceniona reżyserka castingu, która pracowała m.in. przy "Grze o tron" czy hitowym serialu "The Crown".

W ramach serii opowiadającej o przygodach agenta 007 powstało do tej pory 25 filmów. Daniel Craig pożegnał się z rolą Jamesa Bonda w "Nie czas umierać". Pierwszy raz w historii cyklu zdecydowano się na radykalne rozwiązanie - zamiast wyjść zwycięsko z opresji, 007 umarł. To oznacza, że pojawia się przestrzeń na "restart". Nie wiadomo, jak wykorzystają ją twórcy.

Wideo youtube

Co wiemy o 26. części przygód Bonda? Na razie pewnych informacji jest niewiele. Wiadomo, że reżyserią zajmie się twórca "Diuny" Denis Villeneuve. Za scenariusz odpowiada Steven Knight, znany m.in. za sprawą serialu "Peaky Blinders".

Kto mógłby przejąć schedę po Craigu?

Do tej pory na liście najbardziej prawdopodobnych następców Craiga pojawiali się Tom Holland czy Jacob Elordi - obecnie najgorętsze nazwiska w branży, a także Idris Elba, Rege-Jean Page czy Aaron Taylor-Johnson. Od lat w mediach pojawiają się też dyskusje o tym, czy 007 mogłaby zagrać kobieta.

Poświęcamy czas, aby zrobić to z troską i głębokim szacunkiem. To nasze wspólne marzenie, aby przedstawić widzom ten kolejny rozdział. To odpowiedzialność, której nie traktujemy lekko - tak w kwietniu Courtenay Valenti, szefowa działu filmowego Amazon MGM Studios mówiła o pracach nad nowym filmem z serii o Jamesie Bondzie.

Na razie twórcy nowego filmu o 007 nie podają żadnych terminów dotyczących możliwego wejścia na plan, a tym bardziej premiery oczekiwanego przez widzów obrazu.



