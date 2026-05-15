Bartłomiej Babuśka złożył rezygnację z funkcji prezesa zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu. Rada ds. Współpracy z Ukrainą poinformowała, że Polska zgłosiła Babuśkę na „członka Business Advisory Council, kluczowego ciała doradczego Ukraine Donor Platform skupiającej największych darczyńców Ukrainy”.

Bartłomiej Babuśka / Darek Delmanowicz / PAP

Więcej informacji z kraju i ze świata znajdziesz na stronie głównej rmf24.pl

Bartłomiej Babuśka objął stanowisko prezesa Agencji Rozwoju Przemysłu 27 sierpnia 2025 r. Od 28 lipca ub.r. pełnił obowiązki prezesa po tym, jak wcześniejszy szef Agencji - Wojciech Balczun - objął funkcję ministra aktywów państwowych.

"Bartłomiej Babuśka dokończył porządkowanie procesów w Grupie Kapitałowej ARP oraz prowadził odważny dialog międzyrządowy dotyczący udziału polskich przedsiębiorstw w dużych projektach infrastrukturalnych podczas odbudowy Ukrainy. Dbał o komercyjny wymiar najbardziej dochodowych spółek z portfela ARP S.A. oraz utworzył departament współpracy międzynarodowej, który w kilka miesięcy doprowadził do kooperacji firm z GK ARP z partnerami z Arabii Saudyjskiej, Maroka i Turcji. Wspierał działania związane z bezpieczeństwem energetycznym państwa" - podkreślono w komunikacie.

ARP podała, że powodem rezygnacji Babuśki są "nowe wyzwania zawodowe". W piątek Rada ds. Współpracy z Ukrainą poinformowała na X, że Polska zgłosiła Bartłomieja Babuśkę na "członka Business Advisory Council, kluczowego ciała doradczego Ukraine Donor Platform skupiającej największych darczyńców Ukrainy".