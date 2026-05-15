Prokuratura Okręgowa w Legnicy przekazała nowe informacje ws. okoliczności strzelaniny w Lubinie (woj. dolnośląskie). Zginęli w niej dwaj mężczyźni, a trzeci został ranny. W piątek 21-letni sprawca sam odebrał sobie życie.

Do strzelaniny doszło w jednym z bloków w Lubinie / Martyna Czerwińska / RMF FM

Więcej informacji z kraju i ze świata znajdziesz na stronie głównej rmf24.pl

Tragiczna w skutkach strzelanina miała miejsce w nocy z 12 na 13 maja w Lubinie. Dwaj mężczyźni zginęli, a trzeci został ranny. Sprawca uciekł i w związku z prowadzonymi poszukiwaniami służby udzielały wyłącznie bardzo ogólnych informacji.

Dziś policja potwierdziła, że poszukiwany 21-latek sam odebrał sobie życie. Mężczyzna rano został namierzony w jednej z wsi koło Gostynia w Wielkopolsce.

Po zobaczeniu nadjeżdżającego radiowozu policyjnego popełnił samobójstwo, strzelając sobie w głowę - relacjonuje Liliana Łukasiewicz, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Legnicy.

21-latek został wyrzucony z mieszkania po kłótni

Po śmierci sprawcy prokuratura ujawniła podstawowe ustalenia ws. przebiegu strzelaniny. Do oddania strzałów we wtorkową noc doszło po sprzeczce pomiędzy nieżyjącym już 21-letnim Michałem P., a jednym z trzech jego kolegów, z którymi przebywał w mieszkaniu na lubińskim osiedlu Przylesie - wyjaśniła Łukasiewicz.

Michał P., wyrzucony z mieszkania przez jednego z nich, wrócił po chwili z bronią palną. Od progu zaczął strzelać do pokrzywdzonych. Dwóch z nich (30 i 31-latek) zginęło na miejscu po oddaniu po jednym strzale. Trzeci mężczyzna został ranny - dodała rzeczniczka legnickiej prokuratury.

Ranny 34-latek trafił do szpitala. Jak ujawniają śledczy, jego życie nie jest obecnie zagrożone. To matka tego mężczyzny poinformowała o tragedii policję i pogotowie.

Sekcje zwłok ofiar strzelaniny odbyły się w piątek w Zakładzie Medycyny Sądowej we Wrocławiu.