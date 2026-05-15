Patryk Budniak, 18-letni żużlowiec Ultrapur Omega Gniezno, który w minioną niedzielę uległ poważnemu wypadkowi podczas meczu ligowego, został w piątek wybudzony ze śpiączki farmakologicznej. Stan młodego zawodnika z dnia na dzień się poprawia. "Pacjent jest przytomny, jest z nim kontakt logiczny, reaguje na polecenia personelu medycznego. Pojawiło się także czucie palców u nóg" - powiedziała rzeczniczka szpitala Zuzanna Pankros.

/ Shutterstock

Patryk Budniak został wybudzony ze śpiączki farmakologicznej po poważnym wypadku na torze żużlowym.

Zawodnik przeszedł skomplikowaną operację kręgosłupa i obu kończyn dolnych.

Stan zdrowia Budniaka powoli się poprawia, pojawiło się czucie w palcach u nóg.

Więcej informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.

Do tragicznego wypadku doszło w niedzielę podczas meczu Krajowej Ligi Żużlowej (trzeci poziom rozgrywkowy) pomiędzy Ultrapur Omega Gniezno a Śląskiem Świętochłowice. W 12. wyścigu, na drugim wirażu pierwszego okrążenia, motocykle Patryka Budniaka i Leona Szlegiela szczepiły się ze sobą. Budniak z impetem przeleciał przez bandę, uderzył w siatkę oddzielającą sektor kibiców gości, a następnie spadł na teren dawnego parkingu, gdzie uderzył jeszcze w klubowego busa.

Na miejscu natychmiast pojawiły się służby ratunkowe. Ze względu na powagę obrażeń, młody żużlowiec został przetransportowany śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu.

Skutki wypadku i walka o zdrowie

18-letni zawodnik przeszedł skomplikowaną operację kręgosłupa oraz obu kończyn dolnych. Przez kolejne dni przebywał w śpiączce farmakologicznej, a jego stan był określany jako ciężki, lecz stabilny. W piątek lekarze zdecydowali o wybudzeniu Budniaka ze śpiączki.

Jak poinformowała rzeczniczka szpitala, Zuzanna Pankros, młody sportowiec jest przytomny, nawiązuje logiczny kontakt z otoczeniem i reaguje na polecenia personelu medycznego. Co ważne, pojawiło się czucie w palcach u nóg, co daje nadzieję na dalszą poprawę stanu zdrowia. Budniak wciąż przebywa na oddziale intensywnej opieki medycznej, ale w najbliższych dniach ma zostać przeniesiony na inny oddział.

Długa droga do pełnej sprawności

Lekarze podkreślają, że przed Patrykiem Budniakiem bardzo długa i wymagająca rehabilitacja. Na ten moment trudno określić, czy będzie ona prowadzona w szpitalu, czy w specjalistycznym ośrodku rehabilitacyjnym. Przed zawodnikiem kolejne badania neurologiczne, które pozwolą lepiej ocenić rokowania na przyszłość.

Wypadek Budniaka poruszył całe środowisko żużlowe oraz kibiców. Klub Ultrapur Omega Gniezno uruchomił zbiórkę na leczenie i rehabilitację młodego zawodnika. Do akcji przyłączyli się nie tylko fani żużla, ale także sportowcy z innych dyscyplin. Do tej pory udało się zebrać już ponad 420 tysięcy złotych, które zostaną przeznaczone na wsparcie leczenia i powrotu do zdrowia Patryka Budniaka.