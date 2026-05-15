Jeden z czołowych polskich tenisistów specjalizujących się w grze podwójnej, Jan Zieliński, przeszedł operację lewego kolana. Sportowiec poinformował o udanym zabiegu, jednak nie wiadomo, kiedy wróci na kort.
Jan Zieliński, 29-letni tenisista z Warszawy, znany z sukcesów w grze podwójnej, znalazł się w trudnej sytuacji zdrowotnej. Podczas przygotowań do prestiżowego turnieju w Rzymie, zawodnik zaczął odczuwać silny ból w lewym kolanie.
Początkowo wydawało się, że to drobna dolegliwość, jednak szczegółowe badania wykazały poważną kontuzję - zerwanie łąkotki przyśrodkowej. Ta diagnoza całkowicie zmieniła plany sportowca.
Zieliński szybko podjął decyzję o operacji, która odbyła się bez komplikacji. Tenisista poinformował o przebiegu zabiegu za pośrednictwem mediów społecznościowych, podkreślając, że wszystko przebiegło zgodnie z planem.
"Jednego dnia jesteś w Rzymie, przygotowujesz się do turnieju, a następnego dowiadujesz się, że ból w kolanie to tak naprawdę efekt zerwania łąkotki przyśrodkowej. Naprawdę nigdy nie wiadomo, co czai się za rogiem. Wszystko przebiegło dobrze i od dziś oficjalnie rozpoczynamy drogę powrotną" - napisał Zieliński.
Mimo optymistycznych wieści o udanym zabiegu, na razie nie wiadomo, kiedy zawodnik będzie mógł wrócić do rywalizacji.
Proces rehabilitacji po tego typu kontuzji bywa długotrwały i wymaga ogromnej determinacji oraz cierpliwości.
Jan Zieliński to jeden z najbardziej utytułowanych polskich tenisistów specjalizujących się w deblu i mikście. Największe sukcesy odniósł w 2024 roku, kiedy to wspólnie z Hsieh Su-wei z Tajwanu sięgnął po dwa tytuły wielkoszlemowe - Australian Open oraz Wimbledon w grze mieszanej.
Oprócz tego Zieliński ma na swoim koncie pięć triumfów w turniejach rangi ATP w grze podwójnej, zdobytych z różnymi partnerami.