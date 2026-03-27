​Po wczorajszym zwycięstwie Polaków w półfinale baraży do mistrzostw świata nad Albanią, piłkarze reprezentacji do lat 21 również stanęli na wysokości zadania. W Radomiu pokonali Armenię 4:1, kontynuując serię kolejnych zwycięstw w rzędu. To było już siódme.

Kadra prowadzona przez Jerzego Brzęczka odniosła kolejne zwycięstwo. Tym razem pokonali Armenię

Podopieczni byłego selekcjonera seniorskiej reprezentacji Polski, a obecnie trenera zespołu do lat 21, Jerzego Brzęczka idą jak burza. W piątek na stadionie w Radomie, gdzie na co dzień swoje mecze rozgrywa ekstraklasowy Radomiak, odnieśli kolejne zwycięstwo.

Tym razem nasi młodzi kadrowicze pokonali rywali z Armenii. Dwie bramki Antoniego Kozubala i trafienia Marcela Reguły oraz Daniela Mokołajewskiego sprawiły, że Biało-Czerwoni strzelili tego dnia rywalom cztery bramki. Goście byli w stanie odpowiedzieć jedynie honorowym trafieniem autorstwa Dawita Hakobjana w rzutu karnego.

Bilans polskich piłkarzy robi wrażenia. Piątkowe zwycięstwo nad Armenią było siódmym z rzędu. Nie dziwi więc, że z kompletem punktów otwierają tabele grupy E eliminacji mistrzostw Europy do lat 21.

Turniej finałowy odbędzie się w 2027 roku na boiskach Albanii i Serbii.

Polska - Armenia 4:1 (1:0).

Bramki: Marcel Reguła (43), Antoni Kozubal (48 i 78 - oba z karnego), Daniel Mokołajewski (90+1) - Dawit Hakobjan (69-karny).

Żółta kartka: Polska - Filip Kocaba, Kacper Duda, Igor Drapiński; Armenia - Edik Wardanjan, Poghos Krmzjan, Narek Janojan, Suren Carukjan.

Sędzia: Vitalijs Spasjonnikovs (Łotwa). Widzów: 13 007