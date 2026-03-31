Władze Sosnowca zainaugurowały projekt „Domówka na porodówce”, który za blisko pół miliona złotych przekształcił oddział miejskiego szpitala w miejsce o niezwykłym, domowym standardzie. Inwestycja ma na celu poprawę komfortu rodzących i jest częścią strategii samorządu zmierzającej do zwiększenia dzietności w regionie. "Jesteśmy w stanie wojny z depopulacją" - ogłasza prezydent miasta Arkadiusz Chęciński.

Sosnowiec inwestuje w komfort porodowy: „Domówka na porodówce" jako odpowiedź na wyzwania demograficzne

Projekt "Domówka na porodówce" obejmował modernizację sal porodowych i poporodowych, które teraz przypominają wnętrza domowe. Sale wyposażono w meble, zasłony i przytulne oświetlenie, a także nowoczesne łóżka porodowe umożliwiające różne pozycje porodowe.

Zmodernizowane sale poporodowe zapewniają kameralne warunki pobytu, sprzyjające budowaniu więzi z noworodkiem. Szpital oferuje także pełne wsparcie poporodowe, w tym doradztwo laktacyjne i pomoc w opiece nad dzieckiem.

Prezydent Sosnowca, Arkadiusz Chęciński, podkreślił, że inwestycja jest częścią szerszego planu walki z depopulacją. Musimy zrobić wszystko, by powstrzymać ten niekorzystny trend - zadeklarował podczas otwarcia.

Kobieta może rodzić w wybranej pozycji, w sali razem z partnerem, w przytulnym, niekojarzącym się ze szpitalem otoczeniu - podkreśliła Aneta Kawka, prezes Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego. Dodała, że szpital wprowadził także drabinki wspierające aktywność kobiet podczas porodu, a wkrótce pacjentki będą mogły skorzystać z wanny porodowej, umożliwiającej porody w wodzie.

Projekt jest częścią większego programu inwestycji szpitala, który w 2025 roku pozyskał ponad 66 mln zł na realizację 10 strategicznych projektów. W planach są m.in. modernizacja onkologii, cyfryzacja usług oraz rozwój dydaktyczny placówki.

Miasto planuje dalsze działania wspierające rodziny, w tym wsparcie finansowe przy trzecim dziecku oraz bezpłatne bilety komunikacji miejskiej dla dzieci do 16. roku życia. Przygotowywane są także miejsca oferujące pomoc psychologiczną i medyczną przed i po porodzie.