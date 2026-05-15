"Jeśli miałbym prorokować to powiedziałbym, że Robert latem opuści Europę" – mówił w Popołudniu Radia RMF24 Sebastian Staszewski, autor biografii Roberta Lewandowskiego – "Lewandowski. Prawdziwy". W rozmowie z Jakubem Śliwińskim odniósł się do doniesień, dotyczących jego przyszłości i możliwego transferu do USA lub Arabii Saudyjskiej.

Saudyjczycy zachęcają ogromnymi pieniędzmi

Jak podają światowe media sportowe Robert Lewandowski może otrzymać gigantyczną ofertę od jednego z klubów z Arabii Saudyjskiej. Sebastian Straszewski studzi jednak emocje odnośnie plotek o ofercie zarobkowej opiewającej na 90 mln euro.

To jest nieprawdziwa kwota - stwierdził dziennikarz.

Według Straszewskiego bardziej realne są zarobki na poziomie 30-50 milionów euro za jeden sezon. Podkreślił jednak, że saudyjskie kluby są w stanie i są gotowe zaoferować Polakowi ogromne pieniądze, nawet w świetle jego gorszej w ostatnim czasie sytuacji w "Dumie Katalonii".

Robert nie był gwiazdą ani kluczowym zawodnikiem Barcelony w tym sezonie - przypomniał dziennikarz.

Według Straszewskiego, obecnie transfer do Arabii jest zdecydowanie bardziej prawdopodobny niż jego pozostanie w Europie. Europejskie kluby nie płacą takich pieniędzy jak Saudyjczycy - powiedział.

Jak zauważył Straszewski, obecnie trudno jest znaleźć klub w Europie, do którego Lewandowski mógłby naprawdę przejść. Powrót do Niemiec, sensacyjny transfer do Premier League czy Serie A według Straszewskiego jest mało prawdopodobny.

Chicago Fire cały czas w grze o "Lewego"

W rozmowie wspomniano również o zainteresowaniu Lewandowskim przez Chicago Fire. Amerykanie są zdeterminowani, żeby pozyskać Lewandowskiego - powiedział Straszewski.

Jak podkreślił, Chicago Fire przedstawiło konkretną i lukratywną ofertę dodatkowo wspartą potencjałem marketingowym, jakim tworzy polonia mieszkająca w Chicago. Dziennikarz podkreślił jednak, że Lewandowski nie stawia gry w MLS jako priorytet.

Zdaniem autora biografii Lewandowskiego ostateczna decyzja ma paść po zakończeniu czerwcowego zgrupowania kadry reprezentacji Polski.

Robert będzie zawodnikiem z kartą na ręce i to on będzie decydował o swojej przeszłości - stwierdził Straszewski. Według dziennikarza kluczowy może okazać się okres po czerwcowym zgrupowaniu.

Lewandowski nadal w kadrze?

Sebastian Straszewski odniósł się też do przyszłości Lewandowskiego w kadrze narodowej. Według niego najlepszy polski piłkarz w historii wciąż myśli o grze w biało-czerwonych barwach i chciałby zakończyć swoją karierę reprezentacyjną na dużym turnieju.

Straszewski wspomniał też, że selekcjoner reprezentacji - Jan Urban - wciąż liczy na współpracę z zawodnikiem.

Ekspert podkreślił, że ewentualny transfer do Arabii Saudyjskiej nie musiałby oznaczać zakończenia gry Lewandowskiego w kadrze narodowej. Tak jak Cristiano Ronaldo, grając w Arabii Saudyjskiej ciągle występuje w reprezentacji Portugalii, tak Robert Lewandowski również może dalej grać dla Polski - zakończył i ocenił Straszewski.

Opracowanie: Jakub Muszyński