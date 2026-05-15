Deficyt budżetu państwa wyniósł już ponad 89 miliardów złotych. Takie są szacunkowe dane resortu finansów za okres od stycznia do kwietnia. Stanowi to prawie 33 procent deficytu zaplanowanego na ten rok. Z kolei dochody budżetu za ten okres to 29 procent tegorocznego planu. Wyniosły 187 mld zł.

MF oszacowało deficyt budżetu państwa po kwietniu 2026 r. na ok. 89,29 mld zł / Shutterstock

Najnowsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na RMF24.pl .

Ministerstwo Finansów opublikowało w piątek, 15 maja, najnowsze dane dotyczące stanu budżetu państwa.

Z szacunkowych danych resortu finansów za okres od stycznia do kwietnia br. wynika, że deficyt budżetu państwa wyniósł ok. 89,29 mld zł, co stanowi 32,9 proc. deficytu zaplanowanego na 2026 r. Dochody budżetu wyniosły 187 mld zł, czyli ok. 29 proc. tegorocznego planu.

Dochody podatkowe państwa

Dochody podatkowe państwa w pierwszych czterech miesiącach roku wyniosły 168,4 mld zł, w tym z podatków pośrednich (m.in. VAT i akcyza) uzyskano 145,25 mld zł, a z podatku CIT - 40,2 mld zł. Dochody z PIT były ujemne i wyniosły -23,7 mld zł. Z podatku od niektórych instytucji finansowych budżet uzyskał ok. 2,5 mld zł. Całkowite dochody podatkowe na koniec kwietnia wyniosły 168,4 mld zł, tj. 29 proc. zaplanowanych na ten rok.

MF podało, że dochody z VAT wyniosły 113,5 mld zł i były wyższe o ok. 1,7 mld zł (tj. 1,5 proc.) w stosunku do wykonania w okresie styczeń - kwiecień 2025 r., a dochody akcyzy wyniosły 29,6 mld zł i były wyższe o ok. 2,1 mld zł (tj. 7,7 proc.) w stosunku do tego samego okresu zeszłego roku.

Dochody z podatku PIT były niższe o ok. 1 mld zł w stosunku do wykonania w ubiegłym roku, a z CIT były wyższe o ok. 6,2 mld zł (tj. 18,1 proc.) w stosunku do wykonania w tym samym okresie 2025 r.

"Rok 2026 jest drugim rokiem funkcjonowania reformy dochodów JST. Oznacza to, że dochody budżetu państwa w przypadku PIT oraz CIT są porównywalne do dochodów w 2025 r. Przy czym udziały JST w PIT w 2025 r. wyniosły 174,1 mld zł, natomiast na 2026 r. zaplanowano 193,8 mld zł, tj. 11,4 proc. więcej. Dla CIT są to kwoty 28,2 mld zł w 2025 r. oraz 27,5 mld zł w 2026 r. Gdyby udziały JST w PIT za okres I-IV były takie jak w 2025 r., dochody budżetu państwa z PIT wyniosłyby -14,6 mld zł, tj. 8,1 mld zł więcej r/r." - poinformowało MF.

Resort dodał, że niższe dochody budżetu państwa z PIT w okresie styczeń-kwiecień 2026 r. w porównaniu z rokiem poprzedzającym wynikają ze wzrostu wysokości udziałów przekazanych JST. Udziały te w roku bieżącym w okresie styczeń-kwiecień wyniosły 89,4 mld zł wobec 80,3 mld zł w 2025 r., co stanowi wzrost o 11,4 proc.

Całkowite wpływy z PIT (budżet państwa oraz JST) w okresie styczeń-kwiecień 2026 r. wyniosły 65,7 mld zł i były wyższe o 9,1 mld zł (14 proc.), w ujęciu rok do roku - poinformowano.

Wejście KSeF

Ministerstwo zwróciło uwagę, że w marcu produkcja sprzedana przemysłu wzrosła nominalnie o 8,7 proc. r/r, a sprzedaż detaliczna o 9,8 proc. r/r, co pozytywnie wpłynęło na dochody z VAT.

Jednocześnie wraz z wejściem w życie KSeF skróceniu uległ domyślny termin zwrotu VAT z 60 dni na 40 dni, co było widoczne na przełomie kwietnia i maja w postaci szybszych zwrotów VAT na konta podatników. Wpłaty VAT z kwietnia dotyczą deklaracji za marzec, więc nie uwzględniają jeszcze efektów wprowadzenia CPN - zastrzegło ministerstwo.

"Porównując dane o wykonaniu dochodów budżetu państwa w zakresie CIT do wykonania z 2025 r. należy pamiętać, że od 2026 r. podwyższona została stawka podatku CIT dla banków, co znajduje odzwierciedlenie w dochodach od lutego (płatność za styczeń br.). Na przełomie marca i kwietnia obserwowane są wpłaty z tytułu rozliczenia rocznego CIT. Według wstępnych danych z deklaracji wpłaty z tytułu rozliczenia rocznego za 2025 r. są wyższe, zaś kwoty do zwrotu niższe, co oznacza wyższe saldo rozliczenia rocznego w stosunku do poprzedniego roku" - zaznaczyło MF.

Maksymalny deficyt: 271 mld zł

Zgodnie z szacunkami MF wydatki państwa wyniosły w okresie od stycznia do kwietnia 276,3 mld zł.

Na obsługę długu Skarbu Państwa wydano 23,5 mld zł, a na subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego 22,84 mld zł. Na dotacje do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych przeznaczono 16,6 mld zł.

Tegoroczna ustawa budżetowa przewiduje maksymalny deficyt w wysokości 271,74 mld zł, przy dochodach 647,2 mld zł i wydatkach 918,94 mld zł.

Resort finansów poinformował także w piątek, że na koniec kwietnia na walutowych rachunkach budżetowych było łącznie 16 mld 509 mln euro (70 mld 310,3 mln zł). W ramach obsługi zadłużenia zagranicznego Skarbu Państwa w kwietniu br. spłacono kapitał o równowartości 1 mld 542,8 mln euro (6 mld 612,8 mln zł) oraz odsetki o równowartości 126,2 mln euro (541 mln zł).