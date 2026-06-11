Niespodziewana dymisja Healey'a. Tak zareagował Starmer

Jego poprzednik podał się do dymisji, uzasadniając decyzję brakiem pieniędzy na obronność. "Nie był pan w stanie, a Ministerstwo Finansów nie było skłonne, by zapewnić środki, których naród potrzebuje, żeby bronić kraju w czasie narastających zagrożeń" - napisał polityk w liście rezygnacyjnym skierowanym do szefa rządu.

Brytyjski premier odrzucił te zarzuty, podkreślając w odpowiedzi na list Healey'a, że opracowywany przez rząd plan inwestycji w obronność pozwoli na bezprecedensowe, a równocześnie odpowiedzialne finansowo zwiększenie wydatków na obronę.

Silne finanse publiczne przyczyniają się do zapewniania nam bezpieczeństwa, a nieodpowiedzialne zapożyczanie się tylko temu zagraża - stwierdził.