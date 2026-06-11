Dan Jarvis został w czwartek nowym brytyjskim ministrem obrony - ogłosiło późnym wieczorem Downing Street. To efekt niespodziewanej dymisji Johna Healey'a, który zaprotestował przeciwko brakowi pieniędzy na obronność.
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Kancelaria premiera Keira Starmera poinformowała o formalnym zaaprobowaniu nominacji przez króla Karola III. Jarvis był dotąd ministrem ds. Bezpieczeństwa. To były żołnierz, który służył m.in. w Irlandii Północnej, Afganistanie i Kosowie. W latach 2018-2022 był burmistrzem Południowego Yorkshire.