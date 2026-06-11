Portugalczyk Jose Mourinho po raz drugi został trenerem Realu Madryt. Oficjalny komunikat w tej sprawie pojawił się na stronie internetowej "Królewskich". "The Special One" związał się ze stołecznym klubem trzyletnim kontraktem. Największym wyzwaniem będzie dla niego uspokojenie nastrojów w skłóconej i rozczarowanej brakiem sukcesów szatni Realu.

Jose Mourinho znów został trenerem Realu Madryt / Shutterstock

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"Rada Dyrektorów Realu Madryt, na spotkaniu w czwartek 11 czerwca, z przewodniczącym Florentino Perezem, zgodziła się mianować Jose Mourinho trenerem pierwszego zespołu na następne trzy sezony, do 30 czerwca 2029 roku. Jose Mourinho dołączy do Realu Madryt 13 lipca, w dniu rozpoczęcia przygotowań do kolejnego sezonu" - napisano w komunikacie na stronie internetowej klubu.

Potwierdziły się zatem informacje krążące od kilku tygodni w mediach, szczególnie tych z Półwyspu Iberyjskiego. Perez już wcześniej zapowiedział, że zatrudni Mourinho, jeśli zostanie wybrany na kolejną kadencję w roli prezesa klubu, co osiągnął w ubiegłym tygodniu.

Ostatnio pokłócił się z Casillasem

Mourinho to jeden z najbardziej utytułowanych trenerów w historii. Największe sukcesy osiągał z Chelsea Londyn, gdzie także pracował dwukrotnie, a także z Interem Mediolan i FC Porto. Dwa razy triumfował w Lidze Mistrzów, ale może też pochwalić się wyjątkowym "europejskim hat-trickiem", bo ma też w dorobku zwycięstwa w Lidze Europy z Manchesterem United oraz Lidze Konferencji z AS Roma.

Z Realem na początku drugiej dekady XXI wieku wywalczył mistrzostwo, Puchar i Superpuchar Hiszpanii. Odchodził w niełasce i w konflikcie z legendarnym bramkarzem zespołu Ikerem Casillasem. Sezon 2012/13, ostatni w tej roli, nazwał "najgorszym w karierze".



Mourinho przyjął propozycję z Madrytu, jednocześnie kończąc pracę w Benfice Lizbona. Portugalscy komentatorzy przypominają, że trener nie zdobył z nią w tym sezonie żadnego trofeum. Część komentatorów twierdzi, że pokładane w Mourinho nadzieje na przywrócenie świetności "Królewskich" mogą być na wyrost. Przypominają, że także kończący się sezon nie należał do najlepszych w wykonaniu Realu Madryt. Stołeczny zespół uplasował się na drugim miejscu za FC Barceloną w rozgrywkach ligowych w Hiszpanii. Ironicznie twierdzą, że Mourinho i Real w sezonie 2025-26 "byli do siebie podobni" w bezskutecznej walce o jakiekolwiek trofeum.