Główny Inspektorat Sanitarny wydał ostrzeżenie. W partiach popularnych herbatników Petit Beurre marki Apetilki wykryto niebezpiecznie wysoki poziom akryloamidu – substancji, która może stanowić zagrożenie dla zdrowia konsumentów.

Herbatniki Petit Beurre marki Apetilk / Główny Inspektorat Sanitarny /

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Jak poinformował Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH - Państwowy Instytut Badawczy, w wyniku szczegółowych badań stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych norm akryloamidu w herbatnikach Petit Beurre marki Apetilki.

Substancja ta, powstająca podczas obróbki termicznej produktów spożywczych, jest uznawana za potencjalnie szkodliwą dla zdrowia, a jej nadmiar może zwiększać ryzyko rozwoju niektórych chorób.

Które partie są niebezpieczne?

Wycofaniem objęte zostały następujące partie produktu:

Numer partii: 10.05.2027.B , data minimalnej trwałości: 10.05.2027

, data minimalnej trwałości: 10.05.2027 Numer partii: 20.05.2027.A, data minimalnej trwałości: 20.05.2027

Producentem herbatników jest firma Eurobrand Sp. z o.o. z Warszawy.

Jakie działania podjęto?

Po otrzymaniu informacji o zagrożeniu, producent natychmiast rozpoczął wycofywanie wskazanych partii ze sklepów. Firma wdrożyła również działania naprawcze w procesie produkcyjnym, dzięki czemu obecnie produkowane herbatniki spełniają już unijne normy dotyczące zawartości akryloamidu.

Eurobrand pozostaje w stałym kontakcie z organami nadzoru sanitarnego i realizuje wszystkie ich zalecenia. Proces wycofywania produktów jest na bieżąco monitorowany przez GIS.

Sanepid apeluje, by nie spożywać herbatników Petit Beurre Apetilki z partii wymienionych w komunikacie.