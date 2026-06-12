Gdyby wybory parlamentarne odbyły się już w najbliższą niedzielę, najwięcej głosów zdobyłaby Koalicja Obywatelska – wynika z najnowszego sondażu pracowni Opinia24, którego wyniki opublikował Onet. Do Sejmu weszłoby w sumie pięć ugrupowań. Dwa z nich zyskałyby tyle samo głosów.

Do Sejmu, jak wynika z najnowszego sondażu, weszłoby pięć partii / Shutterstock

Najnowsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na rmf24.pl.

Według sondażu Opinia24 Koalicja Obywatelska może liczyć na poparcie 31,4 proc. respondentów. Na drugim miejscu uplasowało się Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 24,2 proc. Trzecią siłą polityczną pozostaje Konfederacja, na którą swój głos oddałoby 12,6 proc. badanych.

Czwartą pozycję ex aequo zajmują Konfederacja Korony Polskiej oraz Lewica - obie formacje uzyskałyby po 7,5 proc. poparcia.

Pozostałe ugrupowania znalazłyby się poniżej progu wyborczego. Partia Razem mogłaby liczyć na 3,2 proc. głosów, Polskie Stronnictwo Ludowe na 2,7 proc., a Polska 2050 na 1,8 proc. Na inne partie zagłosowałoby 1,4 proc. ankietowanych.

73 proc. badanych wzięłoby udział w wyborach

73 proc. badanych deklaruje chęć udziału w wyborach parlamentarnych. Zdecydowany udział zapowiada połowa respondentów, a kolejne 23 proc. "raczej" zamierza pójść do urn. Co piąty ankietowany (21 proc.) nie planuje udziału w głosowaniu - 12 proc. "zdecydowanie" nie zamierza głosować, a 9 proc. "raczej nie" weźmie udziału w wyborach.

Sondaż Opinia24 został przeprowadzony w dniach 8-10 czerwca 2026 roku na reprezentatywnej próbie 1000 pełnoletnich mieszkańców Polski. Ankieterzy wykorzystali technikę wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI) oraz wywiadów internetowych (CAWI).