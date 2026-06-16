Miliony piłkarskich fanów w trakcie prezentacji sędziów spotkania Niemcy - Curacao zauważyło nietypowy gest wykonany przez arbitra VAR Shauna Evansa. Wielu internautów twierdziło, że to, co pokazał Australijczyk, było rasistowskim symbolem. FIFA po przeprowadzeniu dochodzenia nie dopatrzyła się jednak naruszenia przepisów, a sam Evans wyjaśnił, że był to nieświadomy tik.
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Shaun Evans został zauważony, gdy palcami prawej ręki pokazał odwrócony znak "OK". Gest ten, choć w niektórych kręgach uznawany jest za nieszkodliwy, bywa również kojarzony z symboliką wyznawców wyższości białej rasy nad innymi. W mediach społecznościowych wielu internautów sugerowało, że sędzia celowo pokazał rasistowski gest.