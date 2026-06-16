Gest wykonany przez Evansa przypomina popularną grę w "mukę", jednak od 2017 roku bywa wykorzystywany przez skrajną prawicę jako symbol białej siły w komunikacji. W 2019 roku Anti-Defamation League (amerykańska organizacja zajmująca się walką z nienawiścią i uprzedzeniami wobec Żydów) wpisała go na listę symboli nienawiści.

Sieć antydyskryminacyjna Fare oraz organizacja Kick It Out zwróciły się do FIFA o wyjaśnienia ws. sędziego, wskazując na możliwość niepożądanych skojarzeń z gestem.

FIFA wszczęła dochodzenie, które zakończyło się oczyszczeniem sędziego z zarzutów. W oficjalnym komunikacie federacja poinformowała, że nie znalazła "żadnych dowodów na naruszenie Kodeksu Dyscyplinarnego FIFA".

Wyjaśnienia sędziego i zmiany w transmisjach

Shaun Evans w oświadczeniu przedstawionym przez FIFA podkreślił, że nie był świadomy wykonania tego ruchu i stanowczo zaprzeczył, jakoby "celowo" próbował przekazać jakikolwiek komunikat czy pogląd.

"Insynuacje po tym incydencie nie odzwierciedlają tego, kim jestem" - zaznaczył Evans. Dodał również, że nagrania z pokoju VAR potwierdzają, że wykonywał mimowolne ruchy dłonią, trzymając długopis między palcami.

Australijskie Profesjonalne Stowarzyszenie Sędziów Piłkarskich (PFRA) wyraziło zadowolenie z wyniku dochodzenia FIFA, podkreślając, że Evans "konsekwentnie reprezentuje wartości oczekiwane od sędziów: profesjonalizm, szacunek i uczciwość".



Shaun Evans, który jest sędzią FIFA od 2017 roku i prowadzi mecze australijskiej A-League od 2012 roku, pozostaje do dyspozycji na kolejne mecze turnieju. "Sędziowanie na MŚ to największy zaszczyt w mojej karierze i cieszę się, że mogę wspierać kolegów do końca turnieju" - podkreślił Evans.

Po nagłośnieniu sprawy zauważono zmiany w realizacji transmisji meczów mistrzostw świata.

W kolejnych spotkaniach sędziowie VAR byli pokazywani już tylko przy pracy, patrząc na monitory, bez pozowania do kamery. FIFA nie skomentowała oficjalnie przyczyn tej zmiany.