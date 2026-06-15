Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie opublikowała nowy komunikat w bulwersującej sprawie szczątków płodów odnalezionych w ubiegłym tygodniu na działce w Lutoryżu. Przeszukanie terenu i zabezpieczanie dowodów trwało kilka dni.

Policjanci na działce w Lutoryżu / Policja

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Z najnowszego komunikatu policji dowiadujemy się, że policyjne czynności na posesji w Lutoryżu zakończyły się w sobotę wieczorem. Wcześniej zakładano, że mogą być kontynuowane również w tym tygodniu.

Policja podkreśla, że przez kilka dni na działce pracowało po kilkudziesięciu funkcjonariuszy. "Każda partia gleby musiała być dokładnie sprawdzona i przesiana, tak, aby nie dopuścić do przeoczenia czy zniszczenia śladów" - czytamy w komunikacie.

Przewodnik z psem na działce w Lutoryżu / Policja

W akcji brali udział również przewodnicy z psami. Wykorzystano także georadar.

Zarzuty i areszt dla byłej właścicielki działki

Zarzuty w związku z odnalezieniem zakopanych szczątków płodów i odpadów medycznych usłyszała 57-letnia Magdalena H. - była właścicielka posesji. Kobieta jest z zawodu patomorfolożką.

Podejrzana złożyła wyjaśnienia, z których wynika, że to ona zakopała na terenie swojej posesji ujawnione płody ludzkie oraz inne odpady medyczne. Wskazała również źródło pochodzenia odnalezionych płodów ludzkich - relacjonował Krzysztof Ciechanowski z rzeszowskiej prokuratury.

Policyjne czynności na działce w Lutoryżu / Policja

57-latce grozi do 12 lat więzienia. Odpowie m.in. za zbezczeszczenie zwłok. Została tymczasowo aresztowana na 3 miesiące.

Obecnie nie ma żadnych dowodów, które wskazywałyby na to, że kobieta dokonywała nielegalnych aborcji.