Julita Dziedzic-Bogucka, żona szefa Kancelarii Prezydenta RP Zbigniewa Boguckiego została właśnie przeniesiona na stanowisko w Prokuraturze Okręgowej. Decyzję w tej sprawie podjął kilka dni temu Waldemar Żurek.

Waldemar Żurek odwołał żonę Zbigniewa Boguckiego z delegacji do Prokuratury Krajowej (Zdjęcie ilustracyjne) / Albert Zawada / PAP

Najnowsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na RMF24.pl . Bądź na bieżąco.

Dekret Prokuratora Generalnego w tej sprawie to jednozdaniowy komunikat o odwołaniu z delegacji do Zamiejscowego Wydziału Prokuratury Krajowej w Szczecinie, gdzie Julita Dziedzic-Bogucka zajmowała się przestępczością zorganizowaną i korupcyjną. Odwołanie ma wejść w życie z dniem 30 września. Waldemar Żurek podpisał decyzję 11 czerwca.

Jak usłyszał od rzeczniczki Prokuratora Generalnego Anny Adamiak dziennikarz RMF FM Tomasz Skory, minister Żurek skorzystał w tej sprawie ze swoich ustawowych uprawnień. Podobne decyzje kadrowe nigdy nie zawierają uzasadnienia, a odwołanie następuje z odpowiednim, trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia.

Julitę Dziedzic-Bogucką oddelegowano do PK w 2017 r.

Julita Dziedzic-Bogucka została delegowana do Prokuratury Krajowej w połowie 2017 r. prosto z Prokuratury Rejonowej, z pominięciem szczebla Prokuratury Okręgowej. Jej mąż - Zbigniew Bogucki - adwokat i działacz PiS, trzy lata później został wojewodą zachodniopomorskim.

Prok. Dziedzic-Bogucka zajmowała się między innymi głośną, tzw. aferą melioracyjną i brała udział w przeszukaniu aresztowanego później i nieprawomocnie skazanego byłego sekretarza generalnego PO, a dziś senatora Stanisława Gawłowskiego.

Sam Gawłowski oskarżał oboje małżonków o prześladowania polityczne, zarzucając prok. Dziedzic-Boguckiej nadmierne zaangażowanie i stronniczość w jego sprawie.

Zbigniew Bogucki był wówczas posłem PiS i stanowczo zaprzeczał zarzutom o nękaniu.