W czterech miejscowościach Kraju Krasnodarskiego ogłoszono stan wyjątkowy z powodu przerwania zapory na rzece Kubań - informują rosyjskie media. Możliwa jest ewakuacja kilku tysięcy mieszkańców.

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Rosyjska agencja Interfax informuje, że z powodu przerwania zapory na rzece Kubań stan wyjątkowy ogłoszono w czterech miejscowościach rejonu krymskiego w Kraju Krasnodarskim: Troickoje, Kijewskoje, Jużne i Kieslerowo.

Dziennik "Kommiersant" podaje, że do przerwania zapory doszło 3 czerwca. Wówczas, w związku z podnoszącym się poziomem wody, służby ewakuowały mieszkańców trzech miejscowości.

Wczoraj poinformowano, że szerokość wyrwy w zaporze osiągnęła 80 metrów.

Obecnie woda z przerwanej zapory spływa na grunty rolne. W sumie w rejonie krymskim pod wodą znajdują się ponad cztery hektary gruntów rolnych, przeznaczonych głównie pod uprawę pszenicy.

Lokalne władze ostrzegają jednak przed możliwym zalaniem domów w miejscowości Troickoje, gdzie mieszka ponad 6 tys. osób. Mieszkańcy zostali powiadomieni o możliwej ewakuacji.

Do zalań doszło też w innych regionach Kraju Krasnodarskiego, m.in. w Krasnodarze, Łabinsku i rejonie kalinińskim. Pod wodą znalazły się tam w sumie 84 budynki.