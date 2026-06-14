W czterech miejscowościach Kraju Krasnodarskiego ogłoszono stan wyjątkowy z powodu przerwania zapory na rzece Kubań - informują rosyjskie media. Możliwa jest ewakuacja kilku tysięcy mieszkańców.

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Rosyjska agencja Interfax informuje, że z powodu przerwania zapory na rzece Kubań stan wyjątkowy ogłoszono w czterech miejscowościach rejonu krymskiego w Kraju Krasnodarskim: Troickoje, Kijewskoje, Jużne i Kieslerowo.

Dziennik "Kommiersant" podaje, że do przerwania zapory doszło 3 czerwca. Wówczas, w związku z podnoszącym się poziomem wody, służby ewakuowały mieszkańców trzech miejscowości.