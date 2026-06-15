Dramatyczne wydarzenia rozegrały się dzisiaj w Białej Podlaskiej (woj. lubelskie). Na jednej z ulic miasta doszło do śmiertelnego postrzelenia przechodnia. Policja prowadzi szeroko zakrojoną obławę na sprawcę.

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Jak informuje reporter RMF FM Dominik Smaga, do tragedii doszło na ulicy Królowej Jadwigi, w pobliżu skrzyżowania z ulicą Terebelską w Białej Podlaskiej.

Według relacji świadków nieznany mężczyzna oddał kilka strzałów w kierunku przechodnia. Ofiara, mimo natychmiastowej reakcji służb ratunkowych, zmarła.

Trwa policyjna obława

Funkcjonariusze natychmiast rozpoczęli szeroko zakrojoną akcję poszukiwawczą.

Policja apeluje do wszystkich osób, które mogą mieć informacje na temat zdarzenia lub sprawcy, o pilny kontakt z najbliższą jednostką. Apeluje jednocześnie o ostrożność, gdyż napastnik może mieć przy sobie broń.

Funkcjonariusze podkreślają, że każda informacja może być kluczowa dla zatrzymania niebezpiecznego przestępcy.