Dramatyczne wydarzenia rozegrały się dzisiaj w Białej Podlaskiej (woj. lubelskie). Na jednej z ulic miasta doszło do śmiertelnego postrzelenia przechodnia. Policja prowadzi szeroko zakrojoną obławę na sprawcę.
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Jak informuje reporter RMF FM Dominik Smaga, do tragedii doszło na ulicy Królowej Jadwigi, w pobliżu skrzyżowania z ulicą Terebelską w Białej Podlaskiej.
Według relacji świadków nieznany mężczyzna oddał kilka strzałów w kierunku przechodnia. Ofiara, mimo natychmiastowej reakcji służb ratunkowych, zmarła.
Funkcjonariusze natychmiast rozpoczęli szeroko zakrojoną akcję poszukiwawczą.
Policja apeluje do wszystkich osób, które mogą mieć informacje na temat zdarzenia lub sprawcy, o pilny kontakt z najbliższą jednostką. Apeluje jednocześnie o ostrożność, gdyż napastnik może mieć przy sobie broń.
Funkcjonariusze podkreślają, że każda informacja może być kluczowa dla zatrzymania niebezpiecznego przestępcy.