Wepchnięta wprost pod koła autobusu

Do incydentu na moście Putney w Londynie doszło 5 maja 2017 r. Uprawiający jogging mężczyzna w pewnym momencie podbiegł do kobiety idącej po chodniku i popchnął ją pod nadjeżdżający piętrowy autobus.

33-latka upadła na jezdnię. Cudem uniknęła potrącenia. Kierowca autobusu zdołał bowiem zareagować i odbić kierownicą.

"Jej głowa znajdowała się kilka centymetrów od autobusu"

Zawsze myślę o tej sprawie, gdy kilka razy dziennie jadę tym mostem. Uważnie przyglądam się pieszym na chodniku. Nie powiedziałbym, że mnie to prześladuje, ale nie jest to coś, o czym łatwo zapomnieć - tak kierowca autobusu mówił o tych wydarzeniach w rozmowie z "Daily Mail".

Cieszę się, że zareagowałem szybko tamtego dnia, bo inaczej skończyłoby się to zupełnie inaczej, zarówno dla mnie, jak i dla kobiety, która została zepchnięta. Jej głowa znajdowała się zaledwie kilka centymetrów od autobusu, nawet po tym, jak gwałtownie skręciłem, żeby ją ominąć - dodawał.

Całe zdarzenie zostało zarejestrowane przez kamery monitoringu. Na nagraniach widać było też, jak po kilkunastu minutach biegacz wrócił na miejsce zdarzenia.

Przełom po dziewięciu latach

Tuż po tym incydencie policjanci przesłuchali 50 mężczyzn. Trzech z nich zostało wtedy zatrzymanych - w tym amerykański bankier inwestycyjny, który jak się potem okazało, w tym dniu przebywał w Stanach Zjednoczonych. Żadnemu z zatrzymanych nie postawiono jednak wtedy zarzutów w tej sprawie.

Śledztwo zamknięto w 2018 roku. Wszystko wskazuje na to, że po dziewięciu latach od zdarzenia doszło do przełomu.