Pod koniec czerwca rozpocznie się długo zapowiadany remont Mostu Kotlarskiego na Wiśle w Krakowie. Prace potrwają do sierpnia i będą prowadzone etapami, co oznacza poważne zmiany dla kierowców i pasażerów komunikacji miejskiej. Magistrat apeluje o cierpliwość i zapowiada zmianę organizacji ruchu.

/ Jan Graczyński/krakow.pl /

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Pierwszy etap remontu ruszy już 22 czerwca i potrwa do 28 czerwca. W tym czasie prace będą prowadzone nocami, a ich głównym celem jest budowa tzw. „przejazdówek” przez torowisko.

Jak przekazali urzędnicy, w tym okresie tramwaje nie będą kursować w nocy, a w dzień pojadą bez zmian. To oznacza, że pasażerowie nocnych linii tramwajowych muszą przygotować się na utrudnienia, natomiast w ciągu dnia komunikacja tramwajowa będzie funkcjonować normalnie.

Zmiany dla kierowców – jeden pas w każdym kierunku

Drugi etap prac rozpocznie się 29 czerwca i potrwa do końca lipca. W tym czasie remontowana będzie część mostu od strony Dąbia.

Dla kierowców oznacza to poważne ograniczenia – ruch samochodowy będzie odbywał się tylko jednym pasem w każdym kierunku. Przejazd przez most będzie możliwy jedną stroną przeprawy, z wykorzystaniem "przejazdówek" przygotowanych w pierwszym etapie.

Tramwaje w tym czasie będą kursować bez zmian.



Sierpień pod znakiem kolejnych utrudnień

W sierpniu prace przeniosą się na drugą część mostu – od strony Kazimierza. Organizacja ruchu pozostanie taka sama jak w poprzednim etapie. Tramwaje i samochody będą wówczas korzystać z części przeprawy wyremontowanej w drugim etapie, a organizacja ruchu pozostanie analogiczna jak wcześniej – jeden pas dla kierowców, ruch jedną stroną mostu w obu kierunkach.

Remont obejmie wymianę dylatacji, naprawę nawierzchni asfaltowej oraz odnowienie nawierzchni żywicznej na chodnikach i ścieżkach rowerowych.

Most Kotlarski, łączący Grzegórzki z Zabłociem, został oddany do użytku w 2001 roku. Przeprawa ma blisko 200 metrów długości i charakterystyczną łukową konstrukcję bez podpór w nurcie rzeki. Przez most przebiega także trasa Krakowskiego Szybkiego Tramwaju.



Władze miasta apelują do mieszkańców o wyrozumiałość i zachęcają do korzystania z innych tras oraz środków transportu w czasie trwania remontu.