Na jednym z placów zabaw w Krakowie dokonano niebezpiecznego odkrycia. Wczoraj wieczorem służby otrzymały zgłoszenie o znalezieniu niewybuchu, który okazał się najprawdopodobniej granatem bojowym z czasów II wojny światowej. Na miejsce natychmiast skierowano policyjnych pirotechników oraz wojskowych saperów.

/ Policja / Shutterstock

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Do zdarzenia doszło w poniedziałek po godzinie 19:00. Oficer dyżurny krakowskiej komendy miejskiej odebrał zgłoszenie o znalezieniu podejrzanego przedmiotu na placu zabaw w rejonie Prokocimia.

Po przybyciu na miejsce policyjni pirotechnicy potwierdzili, że znalezisko to najprawdopodobniej granat bojowy pochodzący z okresu II wojny światowej.

Policjanci natychmiast zabezpieczyli teren, uniemożliwiając dostęp osobom postronnym. Na miejscu pracował również policyjny pirotechnik, który ocenił sytuację i przygotował niewybuch do bezpiecznego usunięcia.

Saperzy przejęli niewybuch

We wtorek rano, po godzinie 9:00, wojskowi saperzy zabrali niewybuch z placu zabaw. Granat został przewieziony w bezpieczne miejsce, gdzie zostanie zneutralizowany przez specjalistów.

Policja apeluje do mieszkańców, aby w przypadku znalezienia podejrzanych przedmiotów, które mogą pochodzić z czasów wojny, nie dotykać ich i natychmiast powiadomić odpowiednie służby.