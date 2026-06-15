Jeszcze kilkanaście lat temu symbolem sukcesu były przede wszystkim rzeczy. Samochód określonej marki, duży dom, egzotyczne wakacje czy markowe ubrania stanowiły dowód osiągniętego statusu. Dziś coraz częściej obserwujemy zmianę tego sposobu myślenia. Szczególnie młodsze pokolenia większą wartość przypisują doświadczeniom niż przedmiotom, a poczucie spełnienia budują wokół przeżyć, emocji i historii, które mogą opowiadać przez lata.

Fot. Laura Siemaszko / Strefa Spadochronowa Sky Camp / Materiały prasowe

Zmiana ta nie jest wyłącznie modą. Coraz więcej badań psychologicznych wskazuje, że to właśnie doświadczenia, a nie dobra materialne, mają większy wpływ na długoterminowe poczucie szczęścia. Wspomnienia nie starzeją się tak jak przedmioty, nie tracą wartości wraz z pojawieniem się nowszego modelu i stają się częścią naszej tożsamości.

Dobrym przykładem tego trendu jest rosnąca popularność aktywności, które jeszcze niedawno wydawały się zarezerwowane dla nielicznych: podróży przygodowych, nurkowania, wspinaczki czy skoków spadochronowych.

Gdy jedno doświadczenie zmienia wszystko

Marta Molińska, instruktorka spadochronowa ze strefy Sky Camp pod Poznaniem, przyznaje, że jej życie dzieli się na okres przed i po pierwszym skoku.

W 2012 roku, będąc w trudnym momencie życiowym, zdecydowała się na skok tandemowy. Pracowała w korporacji, wychowywała półtoraroczne dziecko i szukała sposobu na przełamanie rutyny oraz odzyskanie poczucia sprawczości.

To właśnie wtedy wydarzyło się coś, czego nie planowała. Skok ze spadochronem jako jednorazowa przygoda przerodziła się w nową pasję, a następnie w zawód. Jeszcze tego samego dnia zapisała się na kurs spadochronowy, a tydzień później wykonywała już pierwsze samodzielne skoki.

Fot. Tomasz Nowicki / Strefa Spadochronowa Sky Camp / Materiały prasowe

Dziś szkoli nowych skoczków metodą AFF w podpoznańskim klubie sportowym Sky Camp, organizuje dodatkowe treningi i wydarzenia edukacyjne, a także współtworzy największą europejską konferencję poświęconą bezpieczeństwu w skydivingu.

Jej historia dobrze pokazuje, że pojedyncze doświadczenie może stać się początkiem głębokiej życiowej zmiany. Nie dlatego, że samo w sobie rozwiązuje wszystkie problemy, ale dlatego, że pozwala spojrzeć na siebie z zupełnie nowej perspektywy.

Dlaczego doświadczenia są dla nas tak ważne?

Psychologowie zwracają uwagę, że doświadczenia angażują nas znacznie głębiej niż zakupy. Wymagają emocji, obecności i aktywnego uczestnictwa. To właśnie dlatego wspomnienie wyjątkowej podróży czy przełamania własnego lęku często pozostaje z nami przez całe życie.

W przypadku sportów takich jak skydiving dochodzi jeszcze jeden element: konfrontacja z własnymi ograniczeniami.

Pierwszy skok jest dla wielu osób momentem, w którym udaje się pokonać strach, zrobić coś, co wcześniej wydawało się niemożliwe, i odzyskać wiarę we własne możliwości. Nieprzypadkowo wielu uczestników po wylądowaniu opisuje ten moment jako jeden z najważniejszych dni w swoim życiu.

Instruktorzy obserwują to regularnie. Dla jednych jest to spełnienie marzenia odkładanego przez lata. Dla innych symboliczne zamknięcie pewnego etapu życia lub początek nowego.

Fot. Tomasz Nowicki / Strefa Spadochronowa Sky Camp / Materiały prasowe

Czy warto inwestować w przeżycia?

Rosnąca popularność ekonomii doświadczeń sprawia, że coraz więcej osób świadomie przeznacza część swoich pieniędzy na przeżycia zamiast na kolejne przedmioty.

Nie oznacza to oczywiście rezygnacji z bezpieczeństwa finansowego. Chodzi raczej o znalezienie równowagi pomiędzy budowaniem stabilności a realizowaniem marzeń.

W praktyce wiele osób przez lata odkłada ważne decyzje, czekając na "odpowiedni moment". Skok spadochronowy na trzydzieste urodziny, podróż życia po awansie, nowa pasja po przejściu na emeryturę.

Problem polega na tym, że idealny moment często nie nadchodzi. Życie nieustannie przynosi nowe obowiązki, wydatki i powody, by przesunąć marzenia na później.

Dlatego osoby zajmujące się sportami przygodowymi często powtarzają jedną prostą zasadę: jeśli możesz zrobić coś ważnego dla siebie dzisiaj, nie odkładaj tego bez potrzeby na bliżej nieokreślone "kiedyś".

Jeśli myślisz o skoku ze spadochronem, to po prostu go zarezerwuj, to najtrudniejsza część.

Fot. Tomasz Nowicki / Strefa Spadochronowa Sky Camp / Materiały prasowe

Poczucie wspólnoty - bogactwo, którego nie widać

Jednym z najmniej oczywistych aspektów sportów ekstremalnych jest społeczność, która tworzy się wokół nich.

W skydivingu ogromną rolę odgrywa wzajemne zaufanie, odpowiedzialność i współpraca. To sprawia, że wielu skoczków znajduje na lotniskach nie tylko hobby, ale również przyjaciół, mentorów, a czasem nawet życiowych partnerów.

W świecie coraz bardziej zdominowanym przez komunikację cyfrową i media społecznościowe właśnie takie relacje stają się kolejną formą współczesnego bogactwa.

Coraz częściej okazuje się bowiem, że największą wartością nie jest to, co posiadamy, ale to, czego doświadczyliśmy wspólnie z innymi ludźmi.

Fot. Kamil Stawicki / Strefa Spadochronowa Sky Camp / Materiały prasowe

Kobiety na spadochrony!

Zmienia się również sam obraz spadochroniarstwa. Choć przez lata sport ten był postrzegany głównie jako domena mężczyzn, dziś coraz więcej kobiet decyduje się na skoki.

Według danych amerykańskiej organizacji USPA kobiety stanowią około 18% wszystkich aktywnych skoczków. Na niektórych strefach ich udział jest jednak znacznie wyższy. W Sky Camp pod Poznaniem kobiety stanowią niemal 30% społeczności.

Wpływają na to zarówno zmiany społecznościowe, jak i rozwój programów szkoleniowych, które są coraz lepiej dopasowane do potrzeb różnych grup uczestników. Powstają kobiece rekordy, dedykowane wydarzenia i inicjatywy wspierające rozwój kobiet w sporcie lotniczym.

W ostatnich latach w podpoznańskim Sky Campie uprawnienia spadochronowe zrobiły między innymi takie kobiety jak Martyna Wojciechowska, Ania Wyszkoni czy Natalia Rybarczyk.

Fot. Kamil Stawicki / Strefa Spadochronowa Sky Camp / Materiały prasowe

Nowa definicja bogactwa

Współczesny świat nie odrzucił dóbr materialnych. Nadal potrzebujemy bezpieczeństwa, stabilności i komfortu. Coraz częściej jednak zdajemy sobie sprawę, że same przedmioty nie gwarantują poczucia spełnienia.

To właśnie dlatego symbolem sukcesu staje się dziś nie tylko to, co posiadamy, ale również to, czego doświadczyliśmy, jakie historie możemy opowiedzieć i jak bardzo rozwinęliśmy się dzięki przeżyciom, które odważyliśmy się podjąć.

Być może właśnie dlatego coraz więcej osób wybiera przeżycia zamiast rzeczy. Samochód z czasem się zestarzeje, telefon zostanie zastąpiony nowym modelem, a modne ubrania wyjdą z użycia. Wspomnienia, zdobyte umiejętności, przełamane bariery i poznani ludzie pozostaną z nami na zawsze.

A to jest rodzaj bogactwa, którego nie da się ani kupić, ani stracić.

***

Wszystkie zdjęcia udostępnione w artykule pochodzą od klubu sportowego Sky Camp.

Rezerwacja terminu na skok w tandemie: REZERWACJA

Szkolenia metodą AFF: TERMINY