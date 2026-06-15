Wniosek o ściganie Zbigniewa Ziobry Europejskim Nakazem Aresztowania może być umorzony albo odrzucony. Z ustaleń dziennikarza RMF FM Tomasza Skorego wynika, że w najbliższym czasie zapadną decyzje, ostatecznie rozstrzygające losy trwającego od lutego postępowania ws. ENA, trwającego od lutego. Kluczem jest potwierdzenie tego, że Zbigniew Ziobro przebywa w USA.

Zbigniew Ziobro / Wojciech Olkuśnik / East News

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Gdzie jest Zbigniew Ziobro?

Prowadzący sprawę zaledwie od tygodnia sędzia Tomasz Grochowicz w czwartek zwrócił się do prokuratury o pilne wyjaśnienie, czy według wiedzy śledczych Zbigniew Ziobro przebywa nadal na Węgrzech lub w innym kraju Unii Europejskiej, ewentualnie czy prokuratura ma wiedzę o tym, że były minister sprawiedliwości opuścił strefę Schengen.

Dla wydania Europejskiego Nakazu Aresztowania ta informacja ma kluczowe znaczenie, bo przepisy o ENA wymagają podejrzenia, że poszukiwany przebywa w jednym z krajów Unii. Art. 607a Kodeksu postępowania karnego jasno formułuję przesłankę wydania ENA:"W razie podejrzenia, że osoba ścigana za przestępstwo podlegające jurysdykcji polskich sądów karnych może przebywać na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej (...)".

Pobyt w USA wyklucza wydanie ENA

Ponieważ prokuratura publicznie już przyznała, że Zbigniew Ziobro przebywa w Stanach Zjednoczonych ("w stanie Waszyngton" jak to pisał prokurator generalny Waldemar Żurek), a nawet przygotowała już wniosek o ekstradycję byłego ministra z USA - wydanie za nim Europejskiego Nakazu Aresztowania wydaje się pozbawione podstaw.

Wniosek o wydanie ENA trafił do warszawskiego Sądu Okręgowego w lutym - wtedy więc przesłanka wydania nakazu była aktualna. Ziobro opuścił jednak Europę 9 maja, o czym niemal natychmiast dowiedzieli się wszyscy zainteresowani.

Nieuchronne fiasko wniosku o ENA?

Dla podkreślenia zmiany stanu faktycznego adwokat Zbigniewa Ziobry mec. Bartosz Lewandowski przedstawił dziś sądowi oryginalne oświadczenie swojego klienta, że przebywa on w Stanach Zjednoczonych. Prawdopodobnie to samo potwierdzi w odpowiedzi dla sądu Prokuratura Krajowa.

Wiele wskazuje więc na to, że sąd nie będzie miał wyboru, a rozpatrzenie wniosku ws. ENA za Zbigniewem Ziobro będzie podlegało umorzeniu, albo po rozpatrzeniu wniosek zostanie oddalony.

Zarzuty wobec Zbigniewa Ziobry

W lutym br. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa zgodził się na zastosowanie aresztu wobec byłego ministra sprawiedliwości.

Ziobro jest podejrzany w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Ziobro łącznie miał popełnić 26 przestępstw, m.in. wydawać swoim podwładnym polecenia łamania prawa, by zapewnić wybranym podmiotom dotacje z Funduszu Sprawiedliwości, ingerować w przygotowanie ofert konkursowych czy dopuszczać do przyznawania środków nieuprawnionym podmiotom.