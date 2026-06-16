Do niecodziennego i niebezpiecznego zdarzenia doszło w Częstochowie. Policjanci zatrzymali kierowcę karawanu, który prowadził pojazd pod wpływem alkoholu. W momencie zatrzymania mężczyzna przewoził trumnę z ciałem. Teraz grożą mu poważne konsekwencje prawne.

/ Policja Śląska /

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Do zdarzenia doszło w poniedziałek około godz. 9.30. Cała sytuacja miała swój początek w podczęstochowskim Radostkowie.

Przypadkowy świadek zauważył karawan, który jechał w sposób zagrażający innym uczestnikom ruchu drogowego. Pojazd poruszał się bowiem slalomem.

Choć świadek stracił samochód z oczu, natychmiast poinformował o wszystkim policję.

Zatrzymanie w Częstochowie

Informacja o niebezpiecznym pojeździe trafiła do policyjnych patroli. Jeden z nich namierzył karawan już na terenie Częstochowy i zatrzymał go do kontroli.

Podejrzenia świadka szybko się potwierdziły. Badanie alkomatem wykazało dwa i pół promila alkoholu w organizmie kierowcy.



Jak się okazało, nietrzeźwy 51-letni mężczyzna przewoził karawanem trumnę z ciałem. Na miejsce wezwano innego - tym razem trzeźwego - pracownika zakładu pogrzebowego, który przejął pojazd oraz przewożoną trumnę.

/ Śląska policja /

Zatrzymany kierowca stanie teraz przed sądem.

Za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości grozi mu kara więzienia, zakaz prowadzenia samochodów oraz wysoka grzywna.