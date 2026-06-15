Marek Marciniak to trener i analityk piłkarski. W 2018 roku pomagał rozpracowywać m.in. rywali reprezentacji Belgii. Podczas mundialu w Katarze przygotowywał indywidualne analizy dla Jakuba Kamińskiego. W rozmowie z RMF FM opowiedział o tym, jak wygląda praca analityka oraz jej kluczowych aspektach. Wskazał także jakie fazy meczu będą jego zdaniem kluczowe podczas trwającego turnieju.

Marek Marciniak (z lewej) i Patryk Serwański z redakcji RMF FM / Mikołaj Poruszek / RMF FM

Zobacz terminarz mundialu 2026!

Więcej informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.

Marek Marciniak ma duże doświadczenie jako piłkarski analityk. Także to związane z mundialami. W 2018 roku pomagał reprezentacjom Belgii i Szwecji. Podczas mistrzostw świata w Katarze opracowywał analizy dla naszego skrzydłowego Jakuba Kamińskiego. Jak wygląda z jego perspektywy ta praca?

Turniej dla mnie zaczynał się w momencie ogłoszenia oficjalnych kadr turniejowych. Wtedy zaczynałem zbierać informacje, które starałem się optymalnie selekcjonować. Uważam, że całą esencją gałęzi analitycznej jest właśnie selekcja informacji. Nie może być ich za dużo czy za mało i one muszą być dobrze dopasowane do odbiorcy. Inaczej podchodzą do pracy, gdy analizuję przeciwnika jako całą drużynę a inaczej gdy pomagam konkretnemu zawodnikowi podczas analizy indywidualnej - opowiada Marciniak.

W trakcie turnieju analitycy pracujący dla konkretnych reprezentacji mają mnóstwo zajęć. Dostają ogromną ilość nowych informacji, weryfikują to, co zebrali wcześniej. Nie mogą pozwolić sobie jednak na zbytnie zmęczenie. Z jednej strony chodzi o to, by po prostu uniknąć błędów na etapie wyciągania wniosków, ale liczą się też inne czynniki:

Balans jest bardzo ważny, bo poza pracą merytoryczną ważna jest energia, którą się wysyła, przedstawiając jakąś analizę. W dobie cyfryzacji materiałów mamy nieograniczoną ilość. Moim zdaniem liczy się dziś nawet nie liczebność sztabu reprezentacji tylko metody pracy. Przedstawiając analizę musisz szukać też podejścia emocjonalnego do zawodników, by na boisku wywołać odpowiednie zachowania. Prowadziłem kiedyś analizę przeciwnika. Zanim zająłem się merytoryką pokazałem fragment tekstu ze strony internetowej przeciwnika, który opisywał nasz zespół w taki sarkastyczny sposób. To zwiększyło motywację, bo piłkarze czuli się urażeni takim podejściem. Takich niuansów trzeba szukać - podkreśla analityk i trener.

Marciniak w 2018 roku przygotowywał raporty o reprezentacji Belgii, która wtedy na mundialu w Rosji niespodziewanie sięgnęła po brązowy medal. Teraz w belgijskiej drużyny zostało sporo weteranów pamiętających tamten turniej. Jak dziś ekspert ocenia szanse Belgów?

Ta generacje z Edenem Hazardem, Kevinem De Bryune w szczytowej formie, Vincentem Kompanym jako liderem obrony była unikalna. To coś, co trafia się raz na kilka pokoleń. Natomiast obecna drużyna belgijska jest bardzo ciekawa. Trener Rudi Garcia chce udowodnić, że nie musi być gorszy do Roberto Martineza, który w 2018 roku wywalczył medal. Belgowie są bardzo elastyczni taktycznie. Potrafi grać trójką stoperów, czwórką obrońców, ze skrzydłowymi albo z klasycznym napastnikiem. Mają nowe gwiazdy jak Jeremy Doku. Bardzo ciekawy środek pola: Youri Tielemans czy Amadou Onana. Ewidentnie piętą achillesową jest defensywa.

Marciniak zachęca też do tego, by w trakcie mistrzostw starać się oglądać mecze w nieco inny sposób i nie zawsze skupiać się na samej piłce. Zwraca również uwagę, w jakich momentach powinniśmy być szczególnie skoncentrowanymi obserwatorami boiskowych wydarzeń:

Kluczowymi momentami na tym turnieju są fazy przejściowe, czyli moment, gdy jedna drużyna przejmuje piłkę a druga ją traci. Bardzo ważna będzie faza kontrataku. Dobrze zorganizowane drużyny lepiej poradzą sobie w takim momencie chaosu. Jeśli przełożą te odbiory piłki na bramki, zajdą daleko. W dobie przygotowania analitycznego klasyczne fazy obrony czy ataku łatwiej przewidzieć. Momenty utraty kontroli będą decydować. Kibice często patrzą na piłkę, ale ja zachęcam do obserwacji drużyn, które właśnie straciły piłkę. Jak się zachowują, jak odbudowują swoją obronę. Umiejętność zatrzymania kontrataków będzie istotna.

Marek Marciniak jest współautorem książki "Przywilej korzyści", w której wspólnie z Janem Marcinkowskim szukają punktów stycznych pomiędzy futbolem i... światem gier planszowych. Dla naszych słuchaczy mamy dwa egzemplarze książki. Jak je zdobyć? Wystarczy wysłać e-mail z tytułem "Książka" na adres sport@rmf.fm

Kto pierwszy, ten lepszy!