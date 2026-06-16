Dwie osoby zatrzymano do tej pory w związku ze śmiertelnym postrzeleniem Rosjanina w Białej Podlaskiej - informuje reporter RMF FM Krzysztof Zasada. Służby wciąż szukają sprawcy zabójstwa. Śledztwo w tej sprawie ma przejąć lubelski wydział Prokuratury Krajowej.

/ Wojtek Jargiło / PAP

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Zatrzymane osoby to obywatele Białorusi i zostały one wytypowane w ramach operacji, jako te, które mogą mieć związek z dramatycznym incydentem w Białej Podlaskiej.

Śledczy poinformowali, że wciąż nie udało się zatrzymać osoby podejrzewanej o zabójstwo. Do poszukiwań dołączyli funkcjonariusze z pionu kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.

Sprawie przygląda się też Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Śledztwo trafia na wyższy szczebel

Śledztwo w sprawie śmiertelnego postrzelenia Rosjanina w Białej Podlaskiej ma trafić na najwyższy szczebel - zostanie przejęte przez Lubelski Wydział zamiejscowy Prokuratury Krajowej. Takie - jak dowiedział się reporter RMF FM - są plany śledczych.

Chodzić ma przede wszystkim o wagę sprawy. Trwa wyjaśnianie motywów działania napastnika. Jest wiele hipotez - od powodów czysto kryminalnych, po udział obcych służb w tym zabójstwie.

Strzały w kierunku przechodnia

Do tragicznego zdarzenia doszło w poniedziałek, 15 czerwca 2026 roku, tuż przed godziną 10:00. Na ulicy Królowej Jadwigi, w pobliżu skrzyżowania z ulicą Terebelską w Bialej Podlaskiej, nieznany sprawca oddał kilka strzałów w kierunku przechodnia .

Ofiara mimo szybkiej pomocy ze strony służb ratunkowych zmarła na miejscu. Sprawca miał oddać kilka strzałów z bliskiej odległości, po czym strzelić do już leżącego mężczyzny.

Kim był zastrzelony Rosjanin?

W poniedziałek po południu policja potwierdziła tożsamość zamordowanego. Ofiarą okazał się 44-letni obywatel Rosji, który od pewnego czasu mieszkał z rodziną w Białej Podlaskiej.

Był artystą, znanym ze swojej otwartej krytyki wobec polityki Władimira Putina.