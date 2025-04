Dopiero po tym drugim golu Barcelona wróciła do stylu gry, jaki prezentowała przed przerwą. I szybko przyniosło to efekt, choć udział w tym miał Courtois, który niepotrzebnie wybiegł przed własne pole karne. Wykorzystał to Ferran Torres, który minął Belga na dużej prędkości i posłał piłkę do pustej bramki (84.). Ponownie asystował Yamal.

W piątej doliczonej minucie drugiej połowy w polu karnym Realu znalazł się Raphinha, który upadł po interwencji Raula Asencio. Sędzia od razu podyktował rzut karny, ale po analizie VAR zmienił decyzję i pokazał Brazylijczykowi żółtą kartkę za symulowanie. Wynik się zatem nie zmienił i konieczna była dogrywka.