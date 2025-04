24-letni Diallo (78. w rankingu ATP) przy zagraniach bekhendem popełniał wymuszone i niewymuszone błędy. Starał się to wykorzystywać zawodnik z Piotrkowa Trybunalskiego. Kanadyjczyk, przy stanie 5:4, miał nawet dwa setbole, ale notowany dwanaście pozycji niżej Majchrzak się wybronił. Gdy sytuacja się powtórzyła przy kolejnym serwisie Polaka, rywal z Montrealu, wyróżniający się dużym zasięgiem ramion, zapisał seta na swoje konto.

Sytuacja w drugiej partii miała bardzo podobny przebieg. Własne podanie miało duże znaczenie. W końcu Diallo, który w piątym gemie prowadził już 40:0, zaczął seryjnie popełniać błędy po serwisie. Wiele jego zagrań zatrzymywało się na siatce, a jedna z piłek opadła za linię końcową. Dzięki temu Majchrzak po raz drugi w spotkaniu przełamał podanie rywala (3:2). Wywalczonej szansy nie roztrwonił i doprowadził do wyrównania rywalizacji w setach.

Ostatnia odsłona to również poleganie na własnym podaniu, choć w miarę upływu czasu tenisistom przychodziło to z coraz większym trudem. Zmęczenie dawało o sobie znać. Asy serwisowe przeciwnicy posyłali w ważnych momentach pojedynku. Diallo po raz pierwszy, licząc od pierwszego seta, przełamał podanie Polaka i wykorzystał drugiego meczbola.

W nagrodę w trzeciej rundzie zmierzy się z Brytyjczykiem Cameronem Norrie, który w rankingu klasyfikowany jest o jedno miejsce niżej od... Majchrzaka.

Kanadyjczyk i Polak rywalizację w turnieju zaczęli od kwalifikacji. Diallo pomyślnie je przeszedł i w pierwszej rundzie turnieju głównego pokonał wyżej notowanego Zizou Bergsa z Belgii w dwóch setach. Majchrzak co prawda poniósł porażkę w decydującej fazie eliminacji, ale po wycofaniu się z powodu kontuzji trzeciego w światowym rankingu Hiszpana Carlosa Alcaraza zajął jego miejsce w głównej drabince jako "szczęśliwy przegrany". To uprawniło go do rywalizacji od drugiej rundy.

W tej fazie wystąpił już Hubert Hurkacz, ale przegrał z Francuzem Benjaminem Bonzim 4:6, 5:7.