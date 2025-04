Iga Świątek pokonała Czeszkę Lindę Noskovą 6:4, 6:2 i awansowała do 1/8 finału turnieju WTA 1000 w Madrycie. Spotkanie trwało godzinę i 18 minut. Kolejną rywalką Polski będzie Rosjanka Diana Sznajder.

Iga Świątek / THOMAS COEX/AFP / East News

Iga Świątek nie najlepiej rozpoczęła turniej w Madrycie. W drugiej rundzie co prawda pokonała Alexandrę Ealę 4:6, 6:4, 6:2, ale Filipinka sprawiła Polce dużo kłopotów. 23-letnia raszynianka zdołała jednak pokonać swoją niemoc, odwróciła losy drugiego seta i ostatecznie całego spotkania.

Sobotnie spotkanie z Noskovą zaczęło się od bardzo wyrównanej walki na wysokim poziomie. O punktach zwykle decydowały błyskotliwe zagrania jednej lub drugiej zawodniczki, a nie niewymuszone błędy.

W 3. gemie tego meczu Polka zdołała przełamać Czeszkę. Ta nie była jednak dłużna Świątek i chwilę później to ona zdobyła punkt przy podaniu naszej zawodniczki.

W siódmym Czeszka popełniła kilka błędów i dała się przełamać po raz drugi. Po chwili miała okazję wyrównać wynik, ale Świątek obroniła break pointa, a przewagę przełamania utrzymała do końca pierwszej partii, choć nie bez problemów. Po 47 minutach gry wykorzystała trzecią piłkę setową.

W drugiej odsłonie Noskova już nie nawiązała poziomem do pierwszej. Polka wykorzystała to natychmiast, przełamując rywalkę już w pierwszym gemie i powtarzając to w siódmym. Przy tym znacznie pewniej zachowywała się przy własnym podaniu, co wystarczyło do pewnego awansu.

Był to szósty pojedynek Świątek z Noskovą i piąte zwycięstwo raszynianki. Czeszka wygrała tylko w styczniu ubiegłego roku w wielkoszlemowym Australian Open.

Z kolei ze Sznajder, która jest od Polki o dwa lata młodsza, Świątek jeszcze nie miała okazji się zmierzyć.