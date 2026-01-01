Chelsea Londyn poinformowała o zakończeniu współpracy z Enzo Marescą. Decyzja zapadła po serii słabszych wyników drużyny, która wygrała tylko jedno z ostatnich siedmiu spotkań w Premier League. Klub nie ujawnił jeszcze nazwiska następcy włoskiego szkoleniowca.

/ Shutterstock

Enzo Maresca objął stanowisko trenera Chelsea w czerwcu 2024 roku po sukcesach w Leicester City, gdzie w pierwszym sezonie wywalczył awans do Premier League. Początek pracy Włocha na Stamford Bridge był bardzo obiecujący - drużyna zakończyła sezon 2024/25 na czwartym miejscu w lidze, a także triumfowała w Lidze Konferencji i Klubowych Mistrzostwach Świata.

Słaba seria i napięcia w klubie

Jeszcze miesiąc temu nic nie wskazywało na to, że przyszłość Maresci w Chelsea jest zagrożona. Zespół pokonał w Lidze Mistrzów Barcelonę 3:0 i zremisował z liderem Premier League, Arsenalem Londyn 1:1. Jednak w ostatnich tygodniach "The Blues" wygrali tylko jedno z siedmiu spotkań, co przełożyło się na spadek w tabeli i pogorszenie atmosfery wokół drużyny. Media donosiły również o narastających konfliktach między trenerem a władzami klubu.

W oficjalnym komunikacie klubowym podkreślono, że decyzja o rozstaniu została podjęta wspólnie z Marescą i ma na celu umożliwienie drużynie powrotu na zwycięską ścieżkę. Nazwisko nowego szkoleniowca nie zostało jeszcze ujawnione.

Chelsea już 4 stycznia zmierzy się na wyjeździe z Manchesterem City.