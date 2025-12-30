​Już w styczniu Międzynarodowa Rada Futbolu (IFAB) podejmie decyzję w sprawie zmian w przepisach dotyczących spalonego. Nowe regulacje, znane jako "prawo Wengera", mogą wejść w życie od sezonu 2026/27. To jednak nie jedyna nowość, którą rozważają światowe władze piłkarskie.





/ Shutterstock

IFAB przeanalizuje propozycję zmiany zasad spalonego podczas spotkania w Londynie 20 stycznia 2025 r.

Nowe "prawo Wengera" zakłada, że spalony będzie odgwizdywany tylko wtedy, gdy całe ciało napastnika znajdzie się za ostatnim obrońcą.

Decyzja o wprowadzeniu nowych przepisów może zapaść podczas walnego zgromadzenia IFAB w lutym w Walii.

Nowe zasady mogą zacząć obowiązywać od sezonu 2026/27.

Rozważane są także inne zmiany, m.in. dwuminutowe wykluczenie zawodnika po pomocy medycznej oraz rozszerzenie systemu VAR.

Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej (FIFA) wraz z IFAB rozważa wprowadzenie istotnych zmian w przepisach dotyczących spalonego. Obecnie spalony jest odnotowywany, gdy jakakolwiek część ciała atakującego zawodnika, którą można zdobyć gola, znajduje się bliżej bramki niż przedostatni obrońca w momencie podania piłki.

Nowa propozycja, znana jako "prawo Wengera", zakłada, że spalony będzie odgwizdywany tylko wtedy, gdy całe ciało napastnika znajdzie się za ostatnim obrońcą. Oznacza to wyraźne ułatwienie dla atakujących i może prowadzić do większej liczby sytuacji bramkowych.

Decyzja już wkrótce

Propozycja zmian zostanie omówiona podczas corocznego spotkania IFAB w Londynie 20 stycznia 2025 roku. Następnie, podczas walnego zgromadzenia w Walii w lutym, odbędzie się debata i głosowanie nad nowymi przepisami. Jeśli zostaną one zaakceptowane, wejdą w życie od sezonu 2026/27.

Prezydent FIFA Gianni Infantino już wcześniej zapowiadał możliwe zmiany podczas Światowego Szczytu Sportu w Dubaju. Wprowadzenie nowych zasad ma być wspierane przez nowoczesne technologie - kamery stadionowe oraz chipy w piłkach, które precyzyjnie określą pozycję zawodników.

Kolejne zmiany na horyzoncie

Podczas najbliższych spotkań IFAB rozpatrzone zostaną także inne propozycje. Jedną z nich jest dwuminutowe wykluczenie z gry zawodnika, który otrzymał pomoc medyczną na boisku (z wyłączeniem bramkarzy). Rozwiązanie to ma na celu ograniczenie gry na czas i zostało już przetestowane podczas Pucharu Narodów Arabskich.

Ponadto IFAB planuje rozszerzyć zakres działania systemu VAR. Nowe regulacje mają objąć m.in. sytuacje związane z rzutami rożnymi oraz karaniem czerwoną kartką za dwie żółte. Zmiany te mogą zostać wprowadzone już podczas najbliższych mistrzostw świata.