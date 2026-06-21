Poranek to dla naszego organizmu czas prawdziwego testu, w którym serce pracuje na najwyższych obrotach. Niestety, wiele osób nieświadomie funduje mu wtedy niebezpieczny szok. Złe nawyki i popularne błędy popełniane przed godziną 9:00 rano drastycznie zwiększają ryzyko groźnych incydentów kardiologicznych. Sprawdź, jakich 5 rzeczy lepiej natychmiast wyeliminować ze swojej porannej rutyny, aby chronić zdrowie i zyskać prawdziwą energię.

5 porannych nawyków, które niszczą serce. Unikaj ich przed 9:00 / Shutterstock

Poranki to czas wzrostu kortyzolu, który przygotowuje ciało do działania, ale też zwiększa ryzyko problemów sercowo-naczyniowych.

Unikaj słodzonych kaw smakowych i słodkich wypieków - wysoki cukier i rafinowane węglowodany powodują gwałtowne skoki energii i późniejsze zmęczenie.

Przetworzone mięsa i napoje energetyczne mogą obciążać serce przez sól, tłuszcze, konserwanty oraz stymulanty podnoszące ciśnienie i tętno.

Pomijanie śniadania i picie kawy na pusty żołądek może prowadzić do rozregulowania gospodarki cukrowej i szybkiego zmęczenia w ciągu dnia.

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Poranek to dla organizmu czas szczególny. Tuż po przebudzeniu poziom kortyzolu - hormonu stresu - gwałtownie wzrasta, serce pracuje szybciej, a ciśnienie krwi idzie w górę. To naturalny proces, który przygotowuje ciało do działania. Jednak te same mechanizmy powodują, że w pierwszych godzinach dnia jesteśmy bardziej podatni na niekorzystne zdarzenia sercowo-naczyniowe, takie jak zawał serca czy nagły zgon sercowy. Badania wykazały, że właśnie wtedy statystycznie najczęściej dochodzi do takich incydentów. Dlatego to, jak zaczynamy dzień, ma kluczowe znaczenie dla naszego zdrowia.

Słodzone kawy smakowe - cukrowa pułapka

Wielu z nas nie wyobraża sobie poranka bez kawy. Jednak słodzone kawy smakowe, takie jak popularne latte z syropami, to prawdziwa bomba cukrowa - jedna porcja może zawierać nawet 30-50 gramów cukru.

Tak duża dawka glukozy o poranku powoduje gwałtowny wyrzut insuliny, co z czasem może prowadzić do problemów metabolicznych, a nawet cukrzycy typu 2. Ponadto, po początkowym przypływie energii, szybko pojawia się uczucie głodu i rozdrażnienia.

Ciasta i słodkie wypieki - szybki skok, szybki spadek

Croissanty, drożdżówki, muffiny - kuszą zapachem i smakiem, ale to w zasadzie połączenie rafinowanych węglowodanów i tłuszczów nasyconych, bez wartościowego błonnika czy białka.

Takie śniadanie to przepis na gwałtowny wzrost poziomu cukru we krwi, a następnie jego szybki spadek, co skutkuje uczuciem zmęczenia i spadkiem koncentracji. Serce zdecydowanie nie potrzebuje takich wahań tuż po przebudzeniu.

Przetworzone mięsa śniadaniowe - sól, tłuszcz i konserwanty

Bekon, kiełbasa, szynka - klasyczne dodatki do śniadania, które niestety obfitują w sól, tłuszcze nasycone i konserwanty (m.in. azotany). Regularne spożywanie takich produktów zwiększa ryzyko chorób serca i nadciśnienia. Od czasu do czasu nie zaszkodzą, ale codzienne sięganie po przetworzone mięsa śniadaniowe może mieć poważne konsekwencje zdrowotne.

Napoje energetyczne - niebezpieczna dawka pobudzenia

Napoje energetyczne to mieszanka kofeiny, cukru i innych stymulantów, które dodatkowo obciążają układ sercowo-naczyniowy. Podnoszą tętno, ciśnienie krwi, a u niektórych osób mogą wywoływać arytmie. Szczególnie ryzykowne jest spożywanie ich rano, gdy organizm dopiero przechodzi ze stanu spoczynku w tryb aktywności. Dla serca to zbyt duże obciążenie.

Pomijanie śniadania - szczególnie w połączeniu ze stresem i kawą

Nie każdy, kto nie je śniadania, świadomie stosuje post przerywany. Wiele osób po prostu pije kawę na pusty żołądek, od razu rzuca się w wir obowiązków, często zapominając o nawodnieniu i spokojnym wejściu w dzień. To prosta droga do rozregulowania gospodarki cukrowej, nadmiernego pobudzenia układu nerwowego i zmęczenia już w połowie dnia. Z wiekiem organizm coraz gorzej toleruje takie wahania.

Jak zadbać o zdrowy poranek?

Specjaliści podkreślają, że kluczowe są: nawodnienie, spokojne rozpoczęcie dnia i wartościowe, lekkostrawne śniadanie bogate w białko i błonnik. Dobrym wyborem są jajka z warzywami, jogurt grecki z owocami, owsianka z orzechami czy twaróg z jagodami. Warto również pamiętać, by najpierw wypić szklankę wody, a dopiero potem sięgnąć po kawę.

Nawet pięć minut spokojnego oddechu, rozciągania czy krótkiego spaceru może pomóc organizmowi łagodnie przejść w tryb dzienny. Poranne nawyki mają ogromny wpływ nie tylko na nasze samopoczucie, ale także na zdrowie serca.

Konsultacja z lekarzem - zawsze wskazana

Przed wprowadzeniem większych zmian w diecie lub stylu życia warto skonsultować się z lekarzem, zwłaszcza jeśli już cierpimy na choroby przewlekłe. Zdrowa, spokojna i przemyślana poranna rutyna może znacząco poprawić jakość życia i zmniejszyć ryzyko poważnych incydentów zdrowotnych.