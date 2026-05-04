W Porannej rozmowie w RMF FM były rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Marcin Mastalerek krytycznie ocenił ostatnie działania lidera tego ugrupowania. "To, co robi dziś prezes Kaczyński, to jest gaszenie pożaru, który sam wywołał" - mówił. Stwierdził też, że były premier "wszedł na ścianę", a potem się zdziwił, że jego zachowanie wywołało reakcję Mateusza Morawieckiego.
Marcin Mastalerek odniósł się w RMF FM do wyboru na kandydata PiS na premiera Przemysława Czarnka - byłego ministra edukacji.
Prezes Kaczyński swoją decyzją o wystawieniu jednego z dwóch najbardziej niepopularnych ministrów w rządzie Morawieckiego jako kandydata na premiera doprowadził do tego, że Morawieckiemu trudno było to zaakceptować - stwierdził były szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy. To, co robi dziś prezes Kaczyński, to jest gaszenie pożaru, który sam wywołał - dodał.