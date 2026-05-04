Morawiecki artykułował dość wyraźnie, że jest to dla niego trudna sytuacja, jeżeli najbardziej niepopularny minister w jego rządzie będzie kandydatem na premiera. Ale prezes Kaczyński wszedł na ścianę i zdecydował się to zrobić, po czym zdziwiony jest, że premier Morawiecki robi swoje stowarzyszenie - analizował gość Tomasza Terlikowskiego. Później jeszcze bardziej zdziwiony jest, że mimo tego, że grozi mu publicznie, że nikt nie znajdzie się na listach, premier Morawiecki się z tego nie wycofuje - dodał Mastalerek. Odniósł się w ten sposób do napięć wokół stworzonego przez Morawieckiego Stowarzyszenia Rozwój Plus.

Marcin Mastalerek sugerował w RMF FM, że w Prawie i Sprawiedliwości trwa gra, która ma doprowadzić do wypchnięcia Mateusza Morawieckiego z partii. Nie było żadnej przesłanki, żeby 1,5 roku przed wyborami już pokazywać kandydata na premiera - przekonywał.

Mastalerek o Czarnku. "Mojego głosu mieć nie będzie"

Były rzecznik PiS-u był też pytany o szanse na zwycięstwo tej partii w wyborach w 2027 r. W 2025 nic nie zapowiadało zwycięstwa prezydenta Nawrockiego. Wydawało mi się to niemożliwe - przyznał. Na uwagę, że cuda się zdarzają, odparł: "Pan pyta, czy zdarzą się drugi raz pod rząd? Wydaje mi się, że jeśli będą robili tak jak teraz, to się nie zdarzą".