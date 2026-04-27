Andreas Widhoelzl pozostanie trenerem austriackich skoczków narciarskich. Podpisał umowę na kolejne cztery lata - poinformowała tamtejsza federacja narciarska (OeSV). 49-letni szkoleniowiec pełni tę rolę od 2020 roku.

Andreas Widhoelzl / Philipp Schmidli / PAP/EPA

Najnowsze informacje z kraju i ze świata na rmf24.pl .

Pod jego wodzą w minionym sezonie Austriacy pewnie triumfowali w klasyfikacji Pucharu Narodów, a ponadto zwyciężyli w konkursie duetów na igrzyskach olimpijskich Mediolan-Cortina d'Ampezzo. Drugie miejsce zajęli wówczas Kacper Tomasiak i Paweł Wąsek.

Mamy fajną, młodą drużynę, która się rozwija. Przed nami kolejny cykl olimpijski, a potem może czas na... emeryturę - powiedział 49-letni Widhoelzl.

OeSV przedłużyła też umowę trenera kadry w kombinacji norweskiej Christopha Bielera. W PŚ w tej dyscyplinie najlepszy był w tym sezonie jego podopieczny Johannes Lamparter.

Obaj trenerzy mają jasny plan i pracują profesjonalnie, dlatego przedłużenie tej wspólnej drogi było dla nas logicznym krokiem - uzasadnił dyrektor sportowy Florian Liegl.