Słoweniec Domen Prevc zwyciężył w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata w skokach narciarskich w sezonie 2025/26. To jego pierwsza Kryształowa Kula w karierze.

Domen Prevc wygrał w tym sezonie 14 zawodów. 22-krotnie był na podium - w ten sposób wyrównał rekord swojego brata Petera sprzed 10 lat. Prevc zapewnił sobie też małą Kryształową Kulę za zwycięstwo w klasyfikacji lotów.

Drugie miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata zajął Japończyk Ryoyu Kobayashi. Trzeci był Austriak Daniel Tschofenig.

Ryoyu Kobayashi Domen Prevc i Daniel Tschofenig

W tym sezonie polscy skoczkowie znaleźli się na dalekich miejscach w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Po raz pierwszy od dekady żadnego naszego reprezentanta nie ma w czołowej dwudziestce.

Najlepszy z Biało-Czerwonych Kacper Tomasiak zakończył sezon na 23. pozycji. Kamil Stoch, który zakończył dziś karierę , zajął 31. lokatę.

Żegnamy legendę tego sportu. Jest jednym z najlepszych zawodników na świecie. Ja go zapamiętam nie tylko jako zawodnika, ale jako świetnego człowieka - tak o zakończeniu kariery przez Kamila Stocha mówił w rozmowie z RMF FM trener Polaków Maciej Maciusiak.

Niedzielny konkurs w Planicy był ostatnim nie tylko dla Kamila Stocha. Karierę zakończył również Manuel Fettner. 40-letni Austriak startował w PŚ ponad ćwierć wieku. Sześć razy stanął na podium, ale nigdy nie wygrał.