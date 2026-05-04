Dramatyczne wydarzenia rozegrały się w poniedziałkowe popołudnie w centrum Lipska. Samochód osobowy wjechał w tłum przechodniów, powodując śmierć dwóch osób. Jak podaje "Bild", rannych zostało osiem osób, w tym dwie ciężko.

Do tragicznego zdarzenia doszło w centrum Lipska, we wschodnich Niemczech. Jak informuje lokalny nadawca MDR, powołując się na policyjne źródła, samochód osobowy wjechał w grupę ludzi znajdujących się w strefie pieszej. Zginęły dwie osoby, a kolejne dwie zostały poważnie ranne.

Według relacji świadków, które przytacza Radio Leipzig, przez centrum miasta z dużą prędkością przejeżdżał uszkodzony Volkswagen SUV. Na dachu pojazdu miała znajdować się osoba.

Niemiecka policja poinformowała na platformie X, że kierowca został zatrzymany.

Nadawca MDR poinformował, powołując się na świadków, że samochód wjechał w grupę ludzi z prędkością od 70 do 80 km/h.

Policja w Lipsku potwierdziła w rozmowie z agencją Reuters, że doszło do wypadku z udziałem samochodu, jednak na razie nie ujawnia szczegółów dotyczących przyczyn zdarzenia ani tożsamości sprawcy. Teren wokół miejsca wypadku został odgrodzony.

Na miejscu pracują służby ratunkowe i policyjne.

