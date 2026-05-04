Dramatyczne wydarzenia rozegrały się w poniedziałkowe popołudnie w centrum Lipska. Samochód osobowy wjechał w tłum przechodniów, powodując śmierć dwóch osób. Jak podaje "Bild", rannych zostało osiem osób, w tym dwie ciężko.
Do tragicznego zdarzenia doszło w centrum Lipska, we wschodnich Niemczech. Jak informuje lokalny nadawca MDR, powołując się na policyjne źródła, samochód osobowy wjechał w grupę ludzi znajdujących się w strefie pieszej. Zginęły dwie osoby, a kolejne dwie zostały poważnie ranne.