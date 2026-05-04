Według relacji świadków, które przytacza Radio Leipzig, przez centrum miasta z dużą prędkością przejeżdżał uszkodzony Volkswagen SUV. Na dachu pojazdu miała znajdować się osoba.

Niemiecka policja poinformowała na platformie X, że kierowca został zatrzymany.

Nadawca MDR poinformował, powołując się na świadków, że samochód wjechał w grupę ludzi z prędkością od 70 do 80 km/h.

Policja w Lipsku potwierdziła w rozmowie z agencją Reuters, że doszło do wypadku z udziałem samochodu, jednak na razie nie ujawnia szczegółów dotyczących przyczyn zdarzenia ani tożsamości sprawcy. Teren wokół miejsca wypadku został odgrodzony.

Na miejscu pracują służby ratunkowe i policyjne.