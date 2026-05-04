"Smuci mnie postawa polskiej klasy politycznej w sprawie wezwania prezydenta Karola Nawrockiego dotyczącego zmiany konstytucji. Ewentualna nowa ustawa zasadnicza powinna obowiązywać po zakończeniu kadencji prezydenta, ale jestem gotów wspierać go w debacie wokół zmian" - powiedział w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Krzysztof Szczucki z Prawa i Sprawiedliwości. W ten sposób odniósł się do decyzji Karola Nawrockiego o powołaniu Rady Nowej Konstytucji, która - według prezydenta - ma wypracować nowy projekt ustawy zasadniczej. Polityk PiS podkreślił także, że "nie bardzo się przejmuje zawieszeniem w prawach członka partii".