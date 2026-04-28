Po śmierci posła Łukasza Litewki w sieci pojawiła się fala nieprawdziwych i sensacyjnych informacji. Jedna z nich dotyczy partnerki polityka oraz zatrzymanego kierowcy. "Żadna z tych informacji nie jest prawdziwa" - podkreśla policja.

Zdjęcie posła Łukasza Litewki przed Sejmem

Policja stanowczo dementuje internetowe plotki dotyczące bliskich zmarłego posła Łukasza Litewki, jak i zatrzymanego kierowcy.

"Żadna z tych informacji nie jest prawdziwa" - podają funkcjonariusze.

Łukasz Litewka nie żyje. Fala dezinformacji

Poseł Łukasz Litewka zginął 23 kwietnia około godziny 13 na ulicy Kazimierzowskiej w Dąbrowie Górniczej . W internecie można przeczytać m.in. o rzekomym zatrzymaniu partnerki Łukasza Litewki oraz o tym, że kierowca uczestniczący w zdarzeniu miał być funkcjonariuszem policji. Jak podkreślają służby, żadna z tych informacji nie znajduje potwierdzenia w rzeczywistości. W komunikacie czytamy:

Kierujący pojazdem marki Mitsubishi nie był funkcjonariuszem policji

Poza kierującym pojazdem nie zatrzymano żadnych innych osób

Z dotychczasowych ustaleń nie wynika, aby zdarzenie miało charakter umyślny

Kierowcy przedstawiono zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym.

Policja zaznacza, że postępowanie prowadzone przez prokuraturę jest w toku, a jedynym wiarygodnym źródłem informacji są organy prowadzące postępowanie.

Śmierć Łukasza Litewki. Śledczy apelują o ostrożność

Policja i prokuratura podkreślają, że ze względu na charakter sprawy oraz próby ustalania tożsamości podejrzanego, nie będą udzielać dodatkowych informacji, które mogłyby pośrednio prowadzić do jego identyfikacji.

Służby zwracają również uwagę, że w sieci pojawiają się treści tworzone wyłącznie w celu generowania zasięgów i kliknięć. Jak wskazano, najbardziej sensacyjne narracje są nieprawdziwe, choć często rozchodzą się w internecie najszybciej.

Policja apeluje o rozwagę i krytyczne podejście do publikowanych treści. Funkcjonariusze przypominają, by nie opierać opinii na niesprawdzonych źródłach oraz nie udostępniać informacji, których wiarygodność nie została potwierdzona.

Powielanie nieprawdziwych informacji przyczynia się do ich dalszego rozpowszechniania i budowania zasięgów ich autorów - podkreślają służby.

Jedynym wiarygodnym źródłem informacji w sprawie pozostają oficjalne komunikaty organów prowadzących postępowanie.

Pogrzeb Łukasza Litewki

Pogrzeb Łukasza Litewski odbędzie się w środę 29 kwietnia w Sosnowcu. Uroczystość będzie miała charakter państwowy i rozpocznie się o godzinie 13:30 w kościele parafialnym pw. św. Joachima przy ul. Popiełuszki 46 w Sosnowcu. Po nabożeństwie żałobnym zmarły zostanie odprowadzony na cmentarz przy ul. Zuzanny.

Rodzina i przyjaciele polityka proszą, by zamiast kwiatów oddać hołd jego pamięci poprzez wsparcie potrzebujących.

Łukasz Litewka nie żyje. Postępowanie wobec sprawcy wypadku

Poseł Łukasz Litewka zginął 23 kwietnia około godziny 13 na ulicy Kazimierzowskiej w Dąbrowie Górniczej. Według wstępnych ustaleń policji 57-letni mieszkaniec Sosnowca, kierujący samochodem marki Mitsubishi Colt, najprawdopodobniej zasnął lub zasłabł za kierownicą. Pojazd zjechał na przeciwny pas ruchu i zderzył się z jadącym z naprzeciwka na rowerze Łukaszem Litewką. Pomimo natychmiastowej reanimacji życia posła nie udało się uratować.

Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej zdecydował o zastosowaniu tymczasowego aresztu na trzy miesiące wobec 57-letniego kierowcy podejrzanego o spowodowanie śmiertelnego wypadku . Areszt ma charakter warunkowy - w przypadku wpłaty 40 tysięcy złotych poręczenia majątkowego, podejrzany będzie mógł opuścić areszt, zostanie objęty dozorem policyjnym oraz zakazem opuszczania kraju.

Łukasz Litewka - poseł, społecznik, człowiek o wielkim sercu

Łukasz Litewka był posłem Lewicy i zasłynął z licznych akcji charytatywnych oraz działalności społecznej. Jego fundacja #TeamLitewka aktywnie wspierała leczenie dzieci, ratowanie zwierząt, a także reagowała na trudne sytuacje w lokalnej społeczności, organizując zbiórki na sprzęt rehabilitacyjny czy pomoc dla ofiar wypadków.

W kampanii wyborczej w 2023 roku Litewka zwrócił uwagę opinii publicznej nietypową inicjatywą - na swoich plakatach wyborczych umieścił wizerunki psów czekających na adopcję z miejscowego schroniska wraz z ich imionami i numerem kontaktowym. Po zakończeniu kampanii banery wykorzystano jako materiał docieplający boksy schroniskowe.