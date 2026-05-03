Premier Donald Tusk rozpoczął dwudniową wizytę w Armenii, gdzie w niedzielę spotkał się z premierem Kanady Markiem Carneyem oraz szefem brytyjskiego rządu Keirem Starmerem. Rozmowy odbyły się tuż przed poniedziałkowym szczytem Europejskiej Wspólnoty Politycznej (EWP) w Erywaniu.

Na tegoroczny szczyt EWP, odbywający się pod hasłem "Budowanie przyszłości: jedność i stabilność w Europie", zaproszono 48 przywódców państw i rządów, w tym przedstawicieli Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii, Ukrainy, krajów bałkańskich i Kaukazu Południowego. Po raz pierwszy w historii forum obecna będzie także Kanada.

Premier Tusk podkreślił, że relacje polsko-kanadyjskie mogą stanowić wzór dla innych państw. Mark Carney, dziękując za zaproszenie, zwrócił uwagę m.in. na znaczenie wsparcia Polski dla Ukrainy. "Bardzo dobra rozmowa z premierem Kanady Markiem Carneyem o współpracy gospodarczej, energetycznej i militarnej" - napisał Tusk na platformie X.

Szef polskiego rządu spotkał się także z premierem Wielkiej Brytanii Keirem Starmerem. "Dobre, konkretne rozmowy z premierem Wielkiej Brytanii Keirem Starmerem. W agendzie niezmiennie bezpieczeństwo, relacje transatlantyckie i gospodarka" - przekazał Tusk.

Premier zapowiedział, że podczas spotkań bilateralnych i wielostronnych będzie rozmawiał o odpowiedzialnej i dalekowzrocznej polityce międzynarodowej, by "sytuacja nie wymknęła się spod kontroli".

Z kim jeszcze spotka się polski premier?

W planach Tuska są także rozmowy z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim oraz prezydentem Turcji Recepem Tayyipem Erdoganem. W niedzielę wieczorem premier weźmie udział w uroczystej kolacji wydanej przez prezydenta Armenii, premiera tego kraju oraz przewodniczącego parlamentu.

W poniedziałek Donald Tusk będzie uczestniczył w ceremonii otwarcia szczytu EWP, sesji plenarnej oraz spotkaniach dotyczących Ukrainy i reform w Armenii.

Szczyt EWP

Szczyt EWP odbywa się na nieco ponad miesiąc przed wyborami parlamentarnymi w Armenii, zaplanowanymi na 7 czerwca. Bezpośrednio po spotkaniu EWP odbędzie się pierwszy w historii szczyt UE-Armenia.

Europejska Wspólnota Polityczna to forum zainicjowane w 2022 roku przez prezydenta Francji Emmanuela Macrona, mające na celu promowanie dialogu i współpracy w Europie. Spotkania EWP odbywają się dwa razy w roku - poprzednie miało miejsce jesienią ub.r. w Danii, a kolejne zaplanowano na październik w Dublinie.