Władze Tuapse zapewniają, że ataki ukraińskich dronów na terminal morski i rafinerię ropy naftowej nie wpłyną na sezon turystyczny. "Oczywiście, że będzie sezon" - deklaruje mer miasta Siergiej Bojko. Tymczasem ekolodzy mówią o największej katastrofie ekologicznej w regionie, a mieszkańcy i wolontariusze alarmują o braku pomocy i poważnych zagrożeniach dla zdrowia.

W Tuapse doszło do katastrofy ekologicznej po serii ukraińskich atakach na terminal morski i rafinerię ropy naftowej (zdjęcie z 1 maja 2026 r.) / IMAGO/Boris Morozov/Imago Stock and People / East News

Do ostatniego ataku ukraińskich dronów na terminal morski w Tuapse, mieście znajdującym się nad Morzem Czarnym, doszło 1 maja, dzień po ugaszeniu poprzedniego pożaru z 28 kwietnia. Wcześniej, 16 i 20 kwietnia, obiekt, na terenie którego znajduje się duża rafineria ropy naftowej, również był celem ataków.

Według Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy, cytowanego przez portal Moscow Times, tylko podczas dwóch ataków zniszczono 24 zbiorniki z ropą naftową, a cztery kolejne uszkodzono.

Po atakach w Tuapse spadł "czarny deszcz", powstały w wyniku mieszaniny opadów z produktami ubocznymi spalania; w jego wyniku w całym mieście i okolicach osadzały się tłuste pozostałości i sadza. Mało tego - stężenia benzenu, ksylenów i sadzy w powietrzu kilkukrotnie przekroczyły normy.

Ewakuowano wielu mieszkańców, a smog dotarł nawet do Soczi, Anapy, Armawiru i Stawropola. Dziennikarz, który odwiedził Tuapse, relacjonował 2 maja, że nawet maski nie chronią przed toksycznymi oparami - ludzie skarżą się na nudności, silne bóle głowy, kaszel i problemy z koncentracją.

To nie wszystko - uszkodzenia zbiorników na terenie rafinerii ropy naftowej doprowadziły do wycieku produktów ropopochodnych do Morza Czarnego. Jeszcze 27 kwietnia plama ropy rozciągała się na 77 kilometrów wzdłuż wybrzeża. W wodzie znajdowano martwe delfiny, ryby i ptaki.

Po ukraińskich atakach doszło do wycieku produktów ropopochodnych do Morza Czarnego (zdjęcie z 1 maja 2026 r.) / IMAGO/Boris Morozov/Imago Stock and People

Co z sezonem turystycznym?

Mimo poważnych szkód ekologicznych po serii ukraińskich ataków, władze Tuapse nie zamierzają rezygnować z przyjmowania turystów.

Oczywiście, że będzie sezon - zapewnia mer miasta Siergiej Bojko, cytowany przez dziennik "Kommiersant". Podkreślił, że linia brzegowa miasta liczy 90 km, a "to, co wydarzyło się na jednej plaży, nie wpłynie na pozostałe". Samorządowiec obiecał, że uszkodzona plaża zostanie uprzątnięta do 1 czerwca i będzie dostępna dla gości.

Władze monitorują wpływ zanieczyszczeń powstałych w wyniku pożarów i "czarnych deszczów". Nie odnotowaliśmy anormalnego wzrostu liczby skarg ani nadzwyczajnych zgłoszeń do pogotowia i szpitali - twierdzi Bojko. Jednocześnie oskarżył "zachodnie telewizje i blogerów" o szerzenie fałszywych informacji na temat sytuacji w mieście.

Mer Tuapse zapewnia, że prace nad usuwaniem skutków wycieku trwają w trzech miejscach, jednak wolontariusze sprzątający plaże poza centrum miasta skarżą się na brak rąk do pracy i wsparcia ze strony władz. Zwracają uwagę, że płynne produkty ropopochodne wnikają pod kamienie, co utrudnia ich usuwanie.

Zdjęcie z satelity przedstawiające płonące zbiorniki z ropą naftową na terenie rafinerii w Tuapse (fotografia z 16 kwietnia 2026 r.) / East News

Reakcja władz centralnych

Prezydent Rosji Władimir Putin odniósł się do sytuacji w Tuapse, którą ekolodzy określają jako "największą katastrofę ekologiczną", dopiero 28 kwietnia. Rosyjski przywódca stwierdził jednak, że nie ma "poważnych zagrożeń" dla mieszkańców w związku z zaistniałą sytuacją.