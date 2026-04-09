​"Mam plan na przyszły sezon: na pewno będę skakał. Nie planuję długofalowo, tylko z roku na rok. Jeszcze nie mam dość tego sportu i chcę powalczyć" - zadeklarował 39-letni Piotr Żyła, który jest jednym z najbardziej doświadczonych polskich skoczków narciarskich. W tym roku karierę sportową zakończył Kamil Stoch.

Piotr Żyła w przeciwieństwie do Kamila Stocha nie zamierza kończyć kariery / Grzegorz Momot / PAP

Po więcej aktualnych wiadomości sportowych zapraszamy na stronę główną rmf24.pl .

Urodzony w 1987 roku Żyła nie wyklucza, że będzie skakać tak długo, jak 44-letni Simon Ammann. Szwajcar w zeszłym sezonie był najstarszym zawodnikiem, który regularnie rywalizował w Pucharze Świata. Natomiast najstarszym aktywnym skoczkiem narciarskim na świecie jest 53-letni Noriaki Kasai, który stracił miejsce w japońskiej kadrze, a w Pucharze Świata rywalizuje już tylko podczas zawodów w Sapporo.

Ważna deklaracja Piotra Żyły: Chcę powalczyć

Ze skoków nie zamierza natomiast rezygnować jeden z najbardziej doświadczonych polskich skoczków, 39-letni Piotr Żyła. Mam plan na przyszły sezon. Na pewno będę skakał. Nie planuję długofalowo, tylko z roku na rok. Jeszcze nie mam dość tego sportu i chcę powalczyć - powiedział PAP zawodnik WSS Wisła.

Żyła jest równolatkiem Kamila Stocha, który wraz z końcem sezonu 2025/26 rozstał się z profesjonalnym sportem i 29 marca podczas zawodów w Planicy został uroczyście pożegnany przez kolegów z drużyny, trenerów i kibiców . Według Żyły to duża zmiana, która wpłynie na atmosferę w polskiej kadrze. Kamil był naszym liderem. Ciągnął drużynę. Na pewno to wpłynie jakoś na zespół, ale trudno powiedzieć jak. To nowa sytuacja. Pojawi się młodzież, ale mam nadzieję, że utrzymam miejsce w kadrze. Zapewne będzie to mieszanka starych i młodych - zaznaczył.

W minionym sezonie Piotr Żyła dwukrotnie znalazł się w czołowej dziesiątce indywidualnych konkursów Pucharu Świata: 7 grudnia w Wiśle był siódmy, a 1 lutego w Willingen - dziewiąty. Doświadczony zawodnik zajął 33. miejsce w klasyfikacji generalnej i nie startował w igrzyskach olimpijskich we Włoszech, ale uważa, że nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. W przyszłym roku chcę walczyć. Mam motywację do tego, żeby fajnie skakać i dobrze się przygotować do następnego sezonu - zapewnił.

Żyła o wygraniu mistrzostw świata: Tak jakoś wyszło

Choć Żyła jest uważany za specjalistę od lotów narciarskich, to zdobył dwa złote medale mistrzostw świata na normalnej skoczni. Dokonał tego w Oberstdorfie (2021) i w Planicy (2023). Wygrał też dwa konkursy Pucharu Świata - w 2013 roku triumfował w Oslo, a siedem lat później na mamuciej skoczni w Bad Mitterndorf.

Niektóre obiekty pasują mi bardziej, inne mniej. Bardzo lubię skocznie do lotów, choć ostatnio w Planicy nie udało mi się fajnie polatać. Uwielbiam loty, bo czuję wtedy fajne emocje. Natomiast nie przepadam za małymi skoczniami, choć tak jakoś wyszło, że dwa razy na nich wygrałem w mistrzostwach świata. Teraz chcę, żeby kolejne lata były jak za moich najlepszych czasów - oświadczył.

Podkreślił, że lubi skocznię w Planicy, choć - jak zauważył - w tym roku "dała mu trochę popalić". Zawsze fajnie skacze mi się w Engelbergu. Wisła też jest w porządku. Kulm również mi odpowiada - wyliczał obiekty, na których czuje się dobrze. 1 kwietnia Żyła uczestniczył w imprezie Skoki w Punkt na Wielkiej Krokwi w Zakopanem, co sprawiło mu wiele radości.

To było fajne zakończenie sezonu. Bez "spiny", bo nikt od ciebie nic nie wymaga. Można na pełnym luzie przyjechać na skocznię - podsumował.