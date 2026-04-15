Historyczny sukces polskiego snookera

Kowalski rozpoczął swoją drogę od zwycięstwa nad Anglikiem Connorem Benzeyem, a następnie sensacyjnie wyeliminował Joe O'Connora, rozstawionego z numerem 28. W decydującej, czwartej rundzie przyszło mu zmierzyć się z doświadczonym Jamim Jonesem, byłym ćwierćfinalistą mistrzostw świata i trzykrotnym półfinalistą imprez rankingowych.

Spotkanie z Jonesem od początku trzymało w napięciu. Kowalski świetnie rozpoczął mecz, obejmując prowadzenie 2:0, a następnie 5:2. Walijczyk, mający na swoim koncie znacznie większe doświadczenie turniejowe, zdołał jednak odrobić straty i wyjść na prowadzenie 6:5.

W tym momencie młody Polak pokazał niezwykłą odporność psychiczną, odzyskując kontrolę nad pojedynkiem i zdobywając cztery kolejne frejmy. Choć Jones nie zamierzał się poddawać i zbliżył się na 9:8, ostatnie słowo należało do zawodnika z Zielonej Góry, który przypieczętował historyczny awans.

Awans do elity

Zwycięstwo nad Jamim Jonesem nie tylko otworzyło przed Kowalskim drzwi do głównej drabinki mistrzostw świata, ale także zapewniło mu utrzymanie niezwykle cennej karty profesjonalisty na światowym tourze (WST Tour). Dzięki temu Polak znalazł się w gronie 32 najlepszych snookerzystów globu. W turnieju głównym zmierzy się z czołową "szesnastką" światowego rankingu oraz szesnastoma zawodnikami wyłonionymi z kwalifikacji.

Turniej główny mistrzostw świata w snookerze rozpocznie się 18 kwietnia w legendarnym Crucible Theatre. To właśnie tam od lat rozgrywane są najważniejsze mecze w historii tej dyscypliny. Wielki finał zaplanowano na 4 maja.