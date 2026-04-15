To wydarzenie, na które czekała cała polska scena snookera. Antoni Kowalski, 22-letni zawodnik z Zielonej Góry, jako pierwszy Polak w historii awansował do mistrzostw świata w snookerze. Po emocjonującym pojedynku z doświadczonym Walijczykiem Jamim Jonesem, zakończonym wynikiem 10:8, młody snookerzysta zapewnił sobie miejsce w elitarnym gronie 32 najlepszych zawodników globu, którzy już 18 kwietnia rozpoczną rywalizację w legendarnym Crucible Theatre w Sheffield.
- Antoni Kowalski jako pierwszy Polak awansował do głównej drabinki mistrzostw świata w snookerze.
- W decydującym meczu pokonał wyżej notowanego Jamiego Jonesa z Walii 10:8.
Antoni Kowalski zapisał się złotymi zgłoskami w historii polskiego snookera. Dotychczas żadnemu reprezentantowi naszego kraju nie udało się przebić do głównej drabinki mistrzostw świata, rozgrywanych w słynnym Crucible Theatre w Sheffield. 22-letni zawodnik z Zielonej Góry dokonał tego po serii znakomitych występów w kwalifikacjach, gdzie pokonał m.in. wyżej notowanych rywali z Anglii i Walii.