To wydarzenie, na które czekała cała polska scena snookera. Antoni Kowalski, 22-letni zawodnik z Zielonej Góry, jako pierwszy Polak w historii awansował do mistrzostw świata w snookerze. Po emocjonującym pojedynku z doświadczonym Walijczykiem Jamim Jonesem, zakończonym wynikiem 10:8, młody snookerzysta zapewnił sobie miejsce w elitarnym gronie 32 najlepszych zawodników globu, którzy już 18 kwietnia rozpoczną rywalizację w legendarnym Crucible Theatre w Sheffield.

  • Antoni Kowalski jako pierwszy Polak awansował do głównej drabinki mistrzostw świata w snookerze.
  • W decydującym meczu pokonał wyżej notowanego Jamiego Jonesa z Walii 10:8.
Antoni Kowalski zapisał się złotymi zgłoskami w historii polskiego snookera. Dotychczas żadnemu reprezentantowi naszego kraju nie udało się przebić do głównej drabinki mistrzostw świata, rozgrywanych w słynnym Crucible Theatre w Sheffield. 22-letni zawodnik z Zielonej Góry dokonał tego po serii znakomitych występów w kwalifikacjach, gdzie pokonał m.in. wyżej notowanych rywali z Anglii i Walii.

Historyczny sukces polskiego snookera

Kowalski rozpoczął swoją drogę od zwycięstwa nad Anglikiem Connorem Benzeyem, a następnie sensacyjnie wyeliminował Joe O'Connora, rozstawionego z numerem 28. W decydującej, czwartej rundzie przyszło mu zmierzyć się z doświadczonym Jamim Jonesem, byłym ćwierćfinalistą mistrzostw świata i trzykrotnym półfinalistą imprez rankingowych.

Spotkanie z Jonesem od początku trzymało w napięciu. Kowalski świetnie rozpoczął mecz, obejmując prowadzenie 2:0, a następnie 5:2. Walijczyk, mający na swoim koncie znacznie większe doświadczenie turniejowe, zdołał jednak odrobić straty i wyjść na prowadzenie 6:5.

W tym momencie młody Polak pokazał niezwykłą odporność psychiczną, odzyskując kontrolę nad pojedynkiem i zdobywając cztery kolejne frejmy. Choć Jones nie zamierzał się poddawać i zbliżył się na 9:8, ostatnie słowo należało do zawodnika z Zielonej Góry, który przypieczętował historyczny awans.

Awans do elity

Zwycięstwo nad Jamim Jonesem nie tylko otworzyło przed Kowalskim drzwi do głównej drabinki mistrzostw świata, ale także zapewniło mu utrzymanie niezwykle cennej karty profesjonalisty na światowym tourze (WST Tour). Dzięki temu Polak znalazł się w gronie 32 najlepszych snookerzystów globu. W turnieju głównym zmierzy się z czołową "szesnastką" światowego rankingu oraz szesnastoma zawodnikami wyłonionymi z kwalifikacji.

Turniej główny mistrzostw świata w snookerze rozpocznie się 18 kwietnia w legendarnym Crucible Theatre. To właśnie tam od lat rozgrywane są najważniejsze mecze w historii tej dyscypliny. Wielki finał zaplanowano na 4 maja.

