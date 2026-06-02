​Donald Trump podczas niedawnego szczytu w Pekinie osobiście zaapelował do przywódcy Chin Xi Jinpinga o pomoc w zakończeniu wojny w Ukrainie - podaje "South China Morning Post". Amerykański prezydent liczy na chińskie wpływy na Kremlu.

Xi Jinping i Donald Trump podczas kwietniowego szczytu w Pekinie

Dziennik "South China Morning Post" ujawnia, że Donald Trump podczas kwietniowego szczytu w Pekinie osobiście zwrócił się do przywódcy Chin Xi Jinpinga z prośbą o pomoc w zakończeniu wojny w Ukrainie.

Według osób zaznajomionych z przebiegiem rozmów, prezydent USA powiedział Xi, że negocjacje rosyjsko-ukraińskie utknęły w martwym punkcie i naciskał, by przewodniczący ChRL skłonił Rosję do powrotu do rozmów pokojowych z Ukrainą.

"SCMP" podkreśla, że apel Trumpa do Xi jest wyrazem rosnącej potrzeby Waszyngtonu włączenia Pekinu w wysiłki na rzecz zakończenia wojny. Doprowadzenie do końca konfliktu za naszą wschodnią granicą stało się jednym z głównych punktów polityki zagranicznej Trumpa po jego powrocie do Białego Domu w ubiegłym roku - przypomniano.

Rozmowy pokojowe utknęły w martwym punkcie

Rozmowy pokojowe między Moskwą a Kijowem utknęły w martwym punkcie po tym, jak bezpośrednie kontakty w Turcji w lipcu 2025 roku zakończyły się bez porozumienia o zawieszeniu broni - przypomina "South China Morning Post". W związku z tym, podkreślono, Trump zaczął wywierać presję na prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, aby ten osiągnął porozumienie z Rosją.

Co istotne, szczyt Trump-Xi odbył się w obliczu zmieniającej się sytuacji na froncie. Dziennik zauważa, że Ukraina odzyskała w ostatnich miesiącach więcej terytorium, niż straciła. W zeszłym tygodniu gen. Andrij Biłecki, dowódca 3. Korpusu Armijnego, jednej z najbardziej szanowanych ukraińskich jednostek, powiedział agencji Reutera, że rosyjska armia jest wyczerpana i niezdolna do dokonywania większych przełomów .

"SCMP" zaznacza, że w związku z niepowodzeniami na froncie, siły rosyjskie zintensyfikowały ataki powietrzne na Ukrainę. Niedawno Rosja użyła hipersonicznego pocisku balistycznego Oriesznik , zdolnego do przenoszenia głowic jądrowych. Moskwa zadeklarowała również zamiar kontynuowania uderzeń na Kijów.