Od towarzyskiego turnieju w Sosnowcu i Katowicach polscy siatkarze rozpoczną sezon reprezentacyjny. W kadrze nie zobaczymy Łukasza Kaczmarka. Atakujący poinformował w rozmowie z TVP Sport, że nie znajdzie się na liście powołanych przez Nikolę Grbicia.

Łukasz Kaczmarek prawdopodobnie nie zagra w tym sezonie w reprezentacji / Liu Dawei/Xinhua News / East News

Towarzyskie zawody w Sosnowcu i Katowicach zainaugurują sezon reprezentacyjny. Biało-Czerwoni w dniach 20-23 maja zagrają z Serbią, Ukrainą i Bułgarią.



Turniej będzie mocno obsadzony, bo to pierwszy rok, kiedy zaczynają się kwalifikacje do igrzysk olimpijskich. Rozpoczniemy tymi zawodami sezon kadrowy. W tym roku czeka nas Liga Narodów i najważniejsza impreza, jaką będą mistrzostwa Europy. Zwycięstwo w nich daje bezpośredni awans do igrzysk. Wszystkie reprezentacje chcą się więc przygotować jak najlepiej - powiedział prezes PZPS Sebastian Świderski.

Młodzi rozgrywający dostaną szansę?

Prezes PZPS przyznał, że nie denerwuje się u progu rozgrywek reprezentacyjnych.



W czwartek mamy spotkanie z trenerem kadry Nikolą Grbiciem. Będziemy rozmawiać o sezonie, o zawodnikach, którzy do niego przystąpią - przekazał.



Zaznaczył, że selekcjoner co roku uzupełnia skład, modyfikuje go. Bardzo chciał mieć Marcina Janusza w zespole, jednak zawodnik - z powodu problemów zdrowotnych - zrezygnował i trzeba budować coś innego. Już w zeszłym roku - biorąc pod uwagę te kwestie - postawił na Marcina Komendę i Jana Firleja. Powoła prawdopodobnie młodych rozgrywających. Nikola skupia się nie tylko na tym, co tu i teraz, ale też na tym, co ma być za dwa, trzy lata - powiedział szef federacji.



Sawicki będzie mógł wrócić do kadry

Świderski nie ukrywał, że odetchnął z dużą ulgą po uniewinnieniu siatkarza Bogdanki LUK Lublin Mikołaja Sawickiego.

Natomiast mnie bardziej martwi, jak mogło do tego dość, że zawodnik stracił praktycznie cały sezon. Nie mógł nawet trenować. Trzeba się zastanowić nad tym, co zrobić, aby takich sytuacji nie było. Aby wrócić na wysoki poziom będzie potrzebował dużo czasu i ciężkiej pracy. Najważniejsze, żeby się nie załamał i przeszedł przez to "suchą stopą" - podsumował Świderski.

Kadra bez Łukasza Kaczmarka

W reprezentacji zabraknie zawodnika, który ma spore zasługi dla kadry - Łukasza Kaczmarka. Atakujący w ubiegłym roku zrobił sobie przerwę od gry w reprezentacji. W rozmowie z Sarą Kalisz z TVP Sport przyznał, że rozmawiał już z trenerem Grbiciem i wie, że nie znajdzie się na liście powołanych zawodników.

Rozmawialiśmy z trenerem pod koniec marca. Zadzwonił do mnie, przedstawił mi swój pomysł na moją pozycję. Rozumiem go i akceptuję. Powiedziałem, że jeśli cokolwiek wydarzy się w trakcie sezonu reprezentacyjnego - czy to Ligi Narodów, czy mistrzostw Europy - to ma mój telefon, może do mnie dzwonić. Jestem otwarty na to, żeby przyjechać i pomóc w takiej roli, w jakiej on będzie mnie widział - zadeklarował atakujący.

Najpierw Sosnowiec, później Katowice

Polacy na początek zagrają 20 maja z Serbią w Sosnowcu, a pozostałe dwa spotkania - z Ukrainą (22.05) i Bułgarią (23.05) - odbędą się w katowickim Spodku.

Prezydent Katowic Marcin Krupa przypomniał, że w Alei Gwiazd Siatkówki, zlokalizowanej niedaleko hali, znajduje się już 50 tablic, upamiętniających zawodników, trenerów i działaczy.



W tym roku zostanie odsłoniętych kolejnych sześć tablic. Spodek ma swoją atmosferę, to tu w 2014 roku nasi siatkarze wywalczyli mistrzostwo świata - wspomniał.