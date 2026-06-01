44-letnia Serena Williams wznawia karierę po blisko czteroletniej przerwie. Triumfatorka 23 turniejów wielkoszlemowych w singlu weźmie udział w zmaganiach deblistek rozpoczynającej się 8 czerwca imprezy WTA na trawiastych kortach londyńskiego Queen's Club.

  • Serena Williams dostała dziką kartę do gry podwójnej w turnieju WTA w Londynie.
  • Nie wiadomo jeszcze, kto będzie jej partnerką deblową. Być może Kanadyjka Victoria Mboko.
  • Starsza siostra Sereny, Venus Williams, również wróciła do gry w zeszłym roku, pokazując, że wiek nie musi być przeszkodą w tenisie.
  • Chcesz wiedzieć, co dzieje się w kraju i na świecie? Wejdź na rmf24.pl.

"Królowa powraca" - napisano na oficjalnym koncie turnieju na portalu X. Amerykance przyznano tzw. dziką kartę do głównej drabinki w grze podwójnej.

Nie podano na razie, z kim Williams będzie w parze. W trakcie trwającego turnieju French Open w Paryżu Kanadyjka Victoria Mboko zasugerowała, że być może to ona będzie deblową partnerką Amerykanki w Londynie.

O wznowieniu kariery przez jedną z najlepszych tenisistek w historii tego sportu od kilku tygodni spekulowano w mediach. Niemieckie prognozowały, że Serena Williams wystąpi w turnieju w Berlinie, zaplanowanym na 15-21 czerwca. Tej informacji jeszcze nie potwierdzono.

W połowie ubiegłego roku do zawodowego tenisa wróciła także starsza siostra Sereny, również utytułowana Venus Williams. Miała wówczas 45 lat.

Ostatni jak do tej pory występ młodszej z sióstr miał miejsce podczas US Open w 2022 roku. Większość traktowała to jako jej pożegnanie z tenisem, ale ona sama wzbraniała się przed kategorycznymi deklaracjami. 

