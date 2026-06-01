44-letnia Serena Williams wznawia karierę po blisko czteroletniej przerwie. Triumfatorka 23 turniejów wielkoszlemowych w singlu weźmie udział w zmaganiach deblistek rozpoczynającej się 8 czerwca imprezy WTA na trawiastych kortach londyńskiego Queen's Club.
- Starsza siostra Sereny, Venus Williams, również wróciła do gry w zeszłym roku, pokazując, że wiek nie musi być przeszkodą w tenisie.
"Królowa powraca" - napisano na oficjalnym koncie turnieju na portalu X. Amerykance przyznano tzw. dziką kartę do głównej drabinki w grze podwójnej.
Nie podano na razie, z kim Williams będzie w parze. W trakcie trwającego turnieju French Open w Paryżu Kanadyjka Victoria Mboko zasugerowała, że być może to ona będzie deblową partnerką Amerykanki w Londynie.