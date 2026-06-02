Trzy osoby - w tym małżeństwo Katarzyna D. oraz Nazar D. - usłyszały zarzuty w związku legalizacją pobytu cudzoziemców w Polsce. Para prowadziła agencję, która przekazywała obcokrajowcom fałszywe legitymacje studenckie i zaświadczenia o studiach, umożliwiające pobyt oraz zatrudnienie w Polsce. Aresztowano dwie osoby, a jedna jest pod policyjnym dozorem.

zdj. poglądowe / East News

Trzy osoby usłyszały zarzuty w śledztwie dotyczącym legalizacji pobytu cudzoziemców przy użyciu fałszywych dokumentów.

Podejrzani mieli sprzedawać podrobione legitymacje studenckie i zaświadczenia o statusie studenta za około 1200 zł.

Najnowsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na RMF24.pl. Bądź na bieżąco.

Sprzedawali fałszywe legitymacje studenckie cudzoziemcom

Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Gdańsku Mariusz Duszyński powiedział we wtorek, że śledztwo w sprawie działalności zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się legalizowaniem pobytu i zatrudnienia cudzoziemców w Polsce przy wykorzystaniu podrobionych dokumentów nadzoruje Prokuratura Rejonowa w Pruszczu Gdańskim. Prowadzą je funkcjonariusze Straży Granicznej w Gdańsku.

Postępowanie zostało wszczęte w grudniu 2025 r. w związku z ustaleniami dotyczącymi zatrudniania cudzoziemców w jednej z hal magazynowych na terenie województwa pomorskiego. Osoby te posługiwały się podrobionymi legitymacjami studenckimi oraz zaświadczeniami o statusie studenta, które miały potwierdzać fikcyjny status studenta i stanowić podstawę do legalizacji pobytu oraz zatrudnienia - dodał prokurator Duszyński.

Podrobione legitymacje studenckie oraz zaświadczeń o statusie studenta za 1200 zł

Śledczy ustalili, że małżeństwo Katarzyna D. oraz Nazar D. - przy wykorzystaniu tzw. słupów - prowadziło agencję zatrudnienia, mając biura w Poznaniu, Bydgoszczy oraz Pruszczu Gdańskim.

Firma kierowała cudzoziemców do wykonywania prac fizycznych na rzecz innych przedsiębiorców. Cudzoziemcy uzyskiwali podrobione legitymacje studenckie oraz zaświadczeń o statusie studenta za około 1200 zł. Dokumenty te były następnie wykorzystywane, by wykazać legalność pobytu i zatrudnienia w Polsce.

W ubiegłym tygodniu funkcjonariusze Straży Granicznej przeprowadzili przeszukania na terenie Poznania oraz Pruszcza Gdańskiego. Zabezpieczyli dokumentację pracowniczą, sprzęt elektroniczny, telefony komórkowe oraz kolejne podrobione dokumenty. Zatrzymano 28-letnią Białorusinkę Palinę H., 38-letnią Polkę Katarzynę D. oraz jej męża 40-letniego Ukraińca Nazara D.

Zarzuty dla trzech osób

Prokurator przedstawił Katarzynie D. oraz Palinie H. zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, natomiast Nazarowi D. zarzut kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Ponadto wszystkim podejrzanym zarzucono posługiwanie się podrobionymi dokumentami w postaci legitymacji studenckich i zaświadczeń o statusie studenta oraz ułatwiania cudzoziemcom nielegalnego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W czwartek w ub. tygodniu wobec Katarzyny D. oraz Nazara D. Sąd Rejonowy w Pruszczu Gdańskim zastosował areszt, a Palina H. jest pod dozorem policji i ma zakaz opuszczania kraju połączony z zatrzymaniem paszportu oraz poręczenie majątkowe.

Katarzynie D. oraz Palinie H. - za udział w grupie przestępczej - grozi kara do lat 8 więzienia, natomiast Nazarowi D. - za kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą - grozi do 15 lat za kratami.

Równolegle pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Sieradzu prowadzone jest postępowanie w sprawie wytwarzania podrobionych legitymacji studenckich oraz zaświadczeń, które były następnie wprowadzane na rynek.