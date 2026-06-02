Władze Turcji zdecydowały o wprowadzeniu nocnych ograniczeń na wielu popularnych plażach śródziemnomorskich. Powodem jest ochrona żółwi morskich w trakcie sezonu lęgowego - informuje dziennik "Hurriyet".

Turcja wprowadza nocne ograniczenia na plażach w celu ochrony żółwi morskich

Zakaz wstępu na wybrane plaże obowiązuje codziennie od godziny 20:00 do 8:00 aż do końca września - pisze "Hurriyet". Restrykcje dotyczą m.in. słynnych plaż Iztuzu w Mugli, Patara w Antalyi, Çıralı oraz 18 innych miejsc lęgowych wzdłuż wybrzeża Morza Śródziemnego.

Ograniczenia mają na celu ochronę dwóch zagrożonych gatunków: żółwia karetta (Caretta caretta) oraz żółwia zielonego (Chelonia mydas), które znajdują się na liście Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody (IUCN). W Turcji znajduje się łącznie 21 plaż lęgowych tych gatunków, głównie w prowincjach Antalya, Mugla, Mersin, Adana i Hatay. Największym obszarem lęgowym jest 30-kilometrowa linia brzegowa Belek w Antalyi.

W sezonie lęgowym dorosłe żółwie składają jaja na plażach od późnej wiosny do lata, a młode zaczynają wędrówkę do morza od połowy lipca. W ciągu dnia plaże pozostają otwarte dla turystów, jednak nocą są zarezerwowane wyłącznie dla żółwi.

Za naruszenie zakazów grożą wysokie kary - osoby fizyczne mogą zapłacić grzywnę do 699 245 lir tureckich (ok. 15,2 tys. dolarów), a firmy i inne podmioty prawne nawet trzykrotnie więcej, czyli ponad 2 mln lir (ok. 43,6 tys. dolarów). Dodatkowo zabronione jest biwakowanie, rozpalanie ognisk, grillowanie oraz poruszanie się pojazdami po chronionych plażach w okresie lęgowym i wylęgowym.