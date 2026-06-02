Marszałek Senatu Małgorzata Kidawa Błońska ma 325 tys. złotych na koncie i dom o powierzchni ponad 400 metrów kwadratowych. Wicemarszałek Magdalena Biejat ma 20 tysięcy złotych i 90-metrowe mieszkanie warte ponad 1,5 miliona. W Senacie to jednak dane bardzo przeciętne. Poznaliśmy właśnie oświadczenia majątkowe senatorów.

Oświadczenia majątkowe senatorów. Grzegorz Bierecki z ponad 12 mln zł, wielu ma milionowe oszczędności

Oświadczeniom przyjrzał się dziennikarz RMF FM Tomasz Skory.

Sporej grupie senackich milionerów przewodzi Grzegorz Bierecki z PiS, który na kontach w trzech bankach zgromadził ponad 12 milionów złotych, a w walutach obcych po półtora miliona dolarów i euro.

Mimo to jedyną rzeczą wartą według niego ponad 10 tysięcy złotych jest jego Fiat 126p z 1998 r.

Waldemar Witkowski z Lewicy ma na kontach ponad 11,5 miliona zł, a wspólnie z żoną - ponad 15 milionów. Poza tym jest dom za 1,5 miliona i drugi za 8 milionów, kilka mieszkań i innych nieruchomości.

Kolejny milioner to Ryszard Bober z PSL z blisko trzema milionami na koncie, pięcioma mieszkaniami i potężnym gospodarstwem rolnym.

Senator Koalicji Kazimierz Kleina zgromadził ponad 3 miliony. Sławomir Rybicki ponad dwa, a Adam Szejnfeld prawie dwa miliony złotych.

W oświadczeniach majątkowych pojawiają się także samochody marek BMW, Land Rover czy Lexus.

Uposażenie senatora RP wynosi około 18 207 zł brutto miesięcznie. Do tego mogą dochodzić dodatki funkcyjne, ryczałt na prowadzenie biura senatorskiego czy zwroty kosztów podróży i noclegów.